https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html
Лавров рассказал о требованиях России на переговорах с Украиной
Лавров рассказал о требованиях России на переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров рассказал о требованиях России на переговорах с Украиной
Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава российского МИД Сергей Лавров во... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:53
2022-03-19T14:53
2022-03-19T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время общения с участниками финала международного трека конкурса "Лидеры России".По его словам, Россия рассчитывает, что спецоперация на Украине приведет к подписанию документов по вопросам безопасности, в которых будет прописан ее нейтральный статус. Последующее политическое урегулирование внутренних противоречий — дело самих украинцев, добавил он."Мы объявили наши задачи. Задачи эти абсолютно легитимны и понятны", — заявил Лавров.Россия, утверждает министр, была готова сотрудничать с Западом даже "в союзнической форме", но теперь инициатив сама выдвигать не будет."Мы с самого начала правления президента Путина — с начала двухтысячных — были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось", — отметил он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Западные страны и компании ввели широкомасштабные санкции, включившие в себя заморозку части валютных резервов ЦБ, а также рестрикции против крупных госбанков и целых секторов экономики, включая экспорт сырья. Москва готовит ответные меры, персональные ограничения против некоторых политиков уже в силе.
https://ria.ru/20220319/zelenskiy-1779020421.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, украина, сергей лавров
14:53 19.03.2022 (обновлено: 16:04 19.03.2022)
Лавров рассказал о требованиях России на переговорах с Украиной
Лавров назвал требования России на переговорах по урегулированию с Украиной минимальными
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время общения с участниками финала международного трека конкурса "Лидеры России".
"Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с "отбывания номера", как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны", — сказал министр.
По его словам, Россия
рассчитывает, что спецоперация на Украине
приведет к подписанию документов по вопросам безопасности, в которых будет прописан ее нейтральный статус. Последующее политическое урегулирование внутренних противоречий — дело самих украинцев, добавил он.
"Мы объявили наши задачи. Задачи эти абсолютно легитимны и понятны", — заявил Лавров.
Россия, утверждает министр, была готова сотрудничать с Западом даже "в союзнической форме", но теперь инициатив сама выдвигать не будет.
"Мы с самого начала правления президента Путина — с начала двухтысячных — были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось", — отметил он.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Западные страны и компании ввели широкомасштабные санкции, включившие в себя заморозку части валютных резервов ЦБ
, а также рестрикции против крупных госбанков и целых секторов экономики, включая экспорт сырья. Москва
готовит ответные меры, персональные ограничения против некоторых политиков уже в силе.