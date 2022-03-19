https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html

Лавров рассказал о требованиях России на переговорах с Украиной

Лавров рассказал о требованиях России на переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.03.2022

Лавров рассказал о требованиях России на переговорах с Украиной

Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава российского МИД Сергей Лавров во... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:53

2022-03-19T14:53

2022-03-19T16:04

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время общения с участниками финала международного трека конкурса "Лидеры России".По его словам, Россия рассчитывает, что спецоперация на Украине приведет к подписанию документов по вопросам безопасности, в которых будет прописан ее нейтральный статус. Последующее политическое урегулирование внутренних противоречий — дело самих украинцев, добавил он."Мы объявили наши задачи. Задачи эти абсолютно легитимны и понятны", — заявил Лавров.Россия, утверждает министр, была готова сотрудничать с Западом даже "в союзнической форме", но теперь инициатив сама выдвигать не будет."Мы с самого начала правления президента Путина — с начала двухтысячных — были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось", — отметил он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Западные страны и компании ввели широкомасштабные санкции, включившие в себя заморозку части валютных резервов ЦБ, а также рестрикции против крупных госбанков и целых секторов экономики, включая экспорт сырья. Москва готовит ответные меры, персональные ограничения против некоторых политиков уже в силе.

https://ria.ru/20220319/zelenskiy-1779020421.html

https://ria.ru/20220319/sanktsii-1779007942.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сергей лавров