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Минюст Бразилии изучит вопрос восстановления доступа к Telegram - РИА Новости, 19.03.2022
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Минюст Бразилии изучит вопрос восстановления доступа к Telegram
Минюст Бразилии изучит вопрос восстановления доступа к Telegram - РИА Новости, 19.03.2022
Минюст Бразилии изучит вопрос восстановления доступа к Telegram
Министерству юстиции Бразилии поручено изучить возможные решения по восстановлению доступа к мессенджеру Telegram в стране, сообщил глава министерства Андерсон... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:41
2022-03-19T03:41
в мире
павел дуров
бразилия
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технологии
андерсон торрес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Министерству юстиции Бразилии поручено изучить возможные решения по восстановлению доступа к мессенджеру Telegram в стране, сообщил глава министерства Андерсон Торрес в своем Twitter.Судья Федерального Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями.Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.
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в мире, павел дуров, бразилия, telegram (приложение), технологии, андерсон торрес
03:41 19.03.2022
 
Минюст Бразилии изучит вопрос восстановления доступа к Telegram

Глава минюста Бразилии Торрес: ведомство изучит вопрос восстановления доступа к Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Министерству юстиции Бразилии поручено изучить возможные решения по восстановлению доступа к мессенджеру Telegram в стране, сообщил глава министерства Андерсон Торрес в своем Twitter.

"Миллионы бразильцев пострадали от... решения. Я уже поручил различным отделам министерства юстиции, чтобы они немедленно изучили (возможные) решения для восстановления права на использование соцсети", — написал министр.

Судья Федерального Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями.
Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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В миреПавел ДуровБразилияTelegram (приложение)ТехнологииАндерсон Торрес
 
 
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