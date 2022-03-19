https://ria.ru/20220319/telegram-1778968564.html

Минюст Бразилии изучит вопрос восстановления доступа к Telegram

Минюст Бразилии изучит вопрос восстановления доступа к Telegram - РИА Новости, 19.03.2022

Минюст Бразилии изучит вопрос восстановления доступа к Telegram

Министерству юстиции Бразилии поручено изучить возможные решения по восстановлению доступа к мессенджеру Telegram в стране, сообщил глава министерства Андерсон... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T03:41

2022-03-19T03:41

2022-03-19T03:41

в мире

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бразилия

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андерсон торрес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Министерству юстиции Бразилии поручено изучить возможные решения по восстановлению доступа к мессенджеру Telegram в стране, сообщил глава министерства Андерсон Торрес в своем Twitter.Судья Федерального Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями.Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.

https://ria.ru/20220227/durov-1775413704.html

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Никита Стома

в мире, павел дуров, бразилия, telegram (приложение), технологии, андерсон торрес