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Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину - РИА Новости, 19.03.2022
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Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину
Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину - РИА Новости, 19.03.2022
Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину
Владимир Зеленский заявил об упрощении таможенных процедур для ввоза на Украину "грузов для обороны и людей". РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T02:24
2022-03-19T02:31
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об упрощении таможенных процедур для ввоза на Украину "грузов для обороны и людей".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир зеленский, украина, москва
02:24 19.03.2022 (обновлено: 02:31 19.03.2022)
 
Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину

Зеленский упростил таможенные процедуры для ввоза на Украину "грузов для обороны и людей"

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об упрощении таможенных процедур для ввоза на Украину "грузов для обороны и людей".

"В течение дня проработали решение для полной перезагрузки таможни. Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться на Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, таможенные пошлины все таможенные платежи", сказал Зеленский в видеообращении.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
02:13
Зеленский заявил, что пришло время "восстанавливать целостность" Украины
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийУкраинаМосква
 
 
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