https://ria.ru/20220319/tamozhnya-1778967032.html

Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину

Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину - РИА Новости, 19.03.2022

Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину

Владимир Зеленский заявил об упрощении таможенных процедур для ввоза на Украину "грузов для обороны и людей". РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T02:24

2022-03-19T02:24

2022-03-19T02:31

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об упрощении таможенных процедур для ввоза на Украину "грузов для обороны и людей".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220319/tselostnost-1778966429.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир зеленский, украина, москва