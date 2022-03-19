https://ria.ru/20220319/tamozhnya-1778967032.html
Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину
Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину - РИА Новости, 19.03.2022
Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину
Владимир Зеленский заявил об упрощении таможенных процедур для ввоза на Украину "грузов для обороны и людей". РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T02:24
2022-03-19T02:24
2022-03-19T02:31
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украина
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об упрощении таможенных процедур для ввоза на Украину "грузов для обороны и людей".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220319/tselostnost-1778966429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир зеленский, украина, москва
02:24 19.03.2022 (обновлено: 02:31 19.03.2022)
Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину
Зеленский упростил таможенные процедуры для ввоза на Украину "грузов для обороны и людей"