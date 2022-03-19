https://ria.ru/20220319/tambovschina-1779075395.html

На Тамбовщине создается новое общественное движение "Тамбовская земля"

На Тамбовщине создается новое общественное движение "Тамбовская земля" - РИА Новости, 19.03.2022

На Тамбовщине создается новое общественное движение "Тамбовская земля"

В Тамбовской области для решения социально-экономических проблем создается новое общественное движение "Тамбовская земля", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T22:32

2022-03-19T22:32

2022-03-19T22:34

тамбовская область

максим егоров

россия

тамбовская область

тамбов

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Тамбовской области для решения социально-экономических проблем создается новое общественное движение "Тамбовская земля", говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Об этом в пятницу на митинге в Тамбове, посвященном годовщине воссоединения Крыма и России, заявил председатель Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков."Создание движения нацелено на выявление базовых интересов жителей Тамбовской области, обеспечение развития. Застарелые, копившиеся годами проблемы должны быть наконец-то решены, без этого невозможно двигаться вперед", - сказал Пеньков.Губернатор области Максим Егоров поддержал общественную инициативу, отметив, что готов к сотрудничеству и рассмотрению любых конструктивных предложений.По его словам, власть сейчас уделяет особое внимание сохранению социально-экономической стабильности и качества жизни населения Тамбовщины. В дополнение к федеральным мерам поддержки бизнеса введены и региональные – они касаются льготных займов и государственных субсидий. Цель – поддержка предприятий и сохранение рабочих мест. При этом, как не раз отмечал глава региона, для развития области необходима общественная инициатива: люди на местах лучше знают и проблемы городов и районов, и возможные "точки роста".

https://ria.ru/20220319/kontsert-1779068698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

максим егоров, россия, тамбовская область, тамбов