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На Тамбовщине создается новое общественное движение "Тамбовская земля"
На Тамбовщине создается новое общественное движение "Тамбовская земля" - РИА Новости, 19.03.2022
На Тамбовщине создается новое общественное движение "Тамбовская земля"
В Тамбовской области для решения социально-экономических проблем создается новое общественное движение "Тамбовская земля", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T22:32
2022-03-19T22:32
2022-03-19T22:34
тамбовская область
максим егоров
россия
тамбовская область
тамбов
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Тамбовской области для решения социально-экономических проблем создается новое общественное движение "Тамбовская земля", говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Об этом в пятницу на митинге в Тамбове, посвященном годовщине воссоединения Крыма и России, заявил председатель Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков."Создание движения нацелено на выявление базовых интересов жителей Тамбовской области, обеспечение развития. Застарелые, копившиеся годами проблемы должны быть наконец-то решены, без этого невозможно двигаться вперед", - сказал Пеньков.Губернатор области Максим Егоров поддержал общественную инициативу, отметив, что готов к сотрудничеству и рассмотрению любых конструктивных предложений.По его словам, власть сейчас уделяет особое внимание сохранению социально-экономической стабильности и качества жизни населения Тамбовщины. В дополнение к федеральным мерам поддержки бизнеса введены и региональные – они касаются льготных займов и государственных субсидий. Цель – поддержка предприятий и сохранение рабочих мест. При этом, как не раз отмечал глава региона, для развития области необходима общественная инициатива: люди на местах лучше знают и проблемы городов и районов, и возможные "точки роста".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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максим егоров, россия, тамбовская область, тамбов
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Тамбовской области для решения социально-экономических проблем создается новое общественное движение "Тамбовская земля", говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Об этом в пятницу на митинге в Тамбове
, посвященном годовщине воссоединения Крыма и России
, заявил председатель Общественной палаты Тамбовской области
Владимир Пеньков.
"Создание движения нацелено на выявление базовых интересов жителей Тамбовской области, обеспечение развития. Застарелые, копившиеся годами проблемы должны быть наконец-то решены, без этого невозможно двигаться вперед", - сказал Пеньков.
Губернатор области Максим Егоров
поддержал общественную инициативу, отметив, что готов к сотрудничеству и рассмотрению любых конструктивных предложений.
По его словам, власть сейчас уделяет особое внимание сохранению социально-экономической стабильности и качества жизни населения Тамбовщины. В дополнение к федеральным мерам поддержки бизнеса введены и региональные – они касаются льготных займов и государственных субсидий. Цель – поддержка предприятий и сохранение рабочих мест. При этом, как не раз отмечал глава региона, для развития области необходима общественная инициатива: люди на местах лучше знают и проблемы городов и районов, и возможные "точки роста".
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