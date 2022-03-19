https://ria.ru/20220319/sputnik-m-1778967854.html
Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М"
Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М" - РИА Новости, 19.03.2022
Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М"
Вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины "Спутник М" начнется примерно через 2 недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:12
2022-03-19T03:12
2022-03-19T03:12
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник м"
александр гинцбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0293ae554736eed8128e805f57e79c6a.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины "Спутник М" начнется примерно через 2 недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. В конце января центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет.
https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778386154.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497928_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_a48cb32cc07f835728a1f2c1903ccd75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник м", александр гинцбург, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М"
Гинцбург: через две недели начнется вакцинация детей 6-11 лет "Спутником М"