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Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М" - РИА Новости, 19.03.2022
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Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М"
Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М" - РИА Новости, 19.03.2022
Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М"
Вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины "Спутник М" начнется примерно через 2 недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:12
2022-03-19T03:12
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вакцина "спутник м"
александр гинцбург
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины "Спутник М" начнется примерно через 2 недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. В конце января центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет.
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник м", александр гинцбург, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
03:12 19.03.2022
 
Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М"

Гинцбург: через две недели начнется вакцинация детей 6-11 лет "Спутником М"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины "Спутник М" начнется примерно через 2 недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Реально введение вакцин начнется примерно через 2 недели", — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, когда начнется вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований.

Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. В конце января центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник М"Александр ГинцбургМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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