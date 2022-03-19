https://ria.ru/20220319/sputnik-m-1778967854.html

Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М"

Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М" - РИА Новости, 19.03.2022

Гинцбург рассказал, когда начнется вакцинация детей "Спутником М"

Вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины "Спутник М" начнется примерно через 2 недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T03:12

2022-03-19T03:12

2022-03-19T03:12

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вакцина "спутник м"

александр гинцбург

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины "Спутник М" начнется примерно через 2 недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. В конце января центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет.

https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778386154.html

россия

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник м", александр гинцбург, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)