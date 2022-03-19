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Болтон назвал действия США и НАТО перед спецоперацией России ошибкой - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779078721.html
Болтон назвал действия США и НАТО перед спецоперацией России ошибкой
Болтон назвал действия США и НАТО перед спецоперацией России ошибкой - РИА Новости, 20.03.2022
Болтон назвал действия США и НАТО перед спецоперацией России ошибкой
Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности в администрации 45-го американского лидера Дональда Трампа, счел "большой... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-19T23:12
2022-03-20T01:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
нато
сша
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности в администрации 45-го американского лидера Дональда Трампа, счел "большой ошибкой" предшествовавшие российской спецоперации по демилитаризации Украины заявления американских властей о том, что западные войска не будут вмешиваться в ситуацию."На протяжении нескольких месяцев США и НАТО, и с самого начала президент Джо Байден, неоднократно подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет никакого вмешательства западных войск", - сказал Болтон в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), добавив, что такие заявления были "большой ошибкой"."Если бы Байден ничего не говорил в последние месяцы в ответ на вопрос о возможном развертывании западных войск, было бы лучше для безопасности Украины и для мира во всем мире", - считает Болтон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/zakharova-1779045843.html
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в мире, джо байден, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, нато, сша, россия, джон болтон, украина
23:12 19.03.2022 (обновлено: 01:08 20.03.2022)
 
Болтон назвал действия США и НАТО перед спецоперацией России ошибкой

Экс-советник президента США Болтон заявил об ошибке Байдена перед спецоперацией России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-советник экс-президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Экс-советник экс-президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-советник экс-президента США по национальной безопасности Джон Болтон
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности в администрации 45-го американского лидера Дональда Трампа, счел "большой ошибкой" предшествовавшие российской спецоперации по демилитаризации Украины заявления американских властей о том, что западные войска не будут вмешиваться в ситуацию.
"На протяжении нескольких месяцев США и НАТО, и с самого начала президент Джо Байден, неоднократно подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет никакого вмешательства западных войск", - сказал Болтон в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), добавив, что такие заявления были "большой ошибкой".
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"Если бы Байден ничего не говорил в последние месяцы в ответ на вопрос о возможном развертывании западных войск, было бы лучше для безопасности Украины и для мира во всем мире", - считает Болтон.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжо БайденВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФНАТОСШАРоссияДжон БолтонУкраина
 
 
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