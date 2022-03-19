https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779078721.html

Болтон назвал действия США и НАТО перед спецоперацией России ошибкой

Болтон назвал действия США и НАТО перед спецоперацией России ошибкой - РИА Новости, 20.03.2022

Болтон назвал действия США и НАТО перед спецоперацией России ошибкой

Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности в администрации 45-го американского лидера Дональда Трампа, счел "большой... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-19T23:12

2022-03-19T23:12

2022-03-20T01:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

джо байден

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

нато

сша

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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности в администрации 45-го американского лидера Дональда Трампа, счел "большой ошибкой" предшествовавшие российской спецоперации по демилитаризации Украины заявления американских властей о том, что западные войска не будут вмешиваться в ситуацию."На протяжении нескольких месяцев США и НАТО, и с самого начала президент Джо Байден, неоднократно подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет никакого вмешательства западных войск", - сказал Болтон в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), добавив, что такие заявления были "большой ошибкой"."Если бы Байден ничего не говорил в последние месяцы в ответ на вопрос о возможном развертывании западных войск, было бы лучше для безопасности Украины и для мира во всем мире", - считает Болтон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/zakharova-1779045843.html

https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779067188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, джо байден, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, нато, сша, россия, джон болтон, украина