День 24-й: Россия применила "Кинжал" на Украине, провокация во Львове
День 24-й: Россия применила ракетный комплекс "Кинжал" на Украине, провокация во Львове
Подбитый танк Вооруженных сил Украины
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ впервые применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в рамках операции на Украине, ФСБ России сообщила о минировании украинской стороной подходов к нескольким портам, а Минобороны - о подготовке украинскими нацистами теракта против западных дипломатов во Львове.
Ракеты "Кинжал", по данным Минобороны РФ, уничтожили военный склад Украины в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, воздушно-космические силы ночью 19 марта поразили 69 военных объектов Украины, а в течение дня еще 59.
Ударом береговых ракетных комплексов "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области.
Кроме того, российские военные с 24 февраля уничтожили 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 реактивных систем залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.
В свою очередь, ФСБ сообщила, что военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Эти мины, будучи сорванными, могут дрейфовать в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
Помимо этого, по данным минобороны РФ, украинский неонацистский батальон "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) планирует совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран и представить это как якобы целенаправленную атаку российских военных, главная цель провокации - усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной "бесполетной зоны" и предоставления дополнительного вооружения.
Эти данные стали известны от сдавшегося сотрудника главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям.
При этом военным ДНР удалось освободить с начала российской операции 98 населенных пунктов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными задачи операции на Украине. По его словам, у России не было другого выхода, за счет этого удалось сорвать антироссийский проект.
При этом он выразил надежду, что операция завершится соглашением с Украиной. Как только это произойдет, внутриукраинский диалог будет делом самих украинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.