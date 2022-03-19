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День 24-й: Россия применила "Кинжал" на Украине, провокация во Львове - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779067188.html
День 24-й: Россия применила "Кинжал" на Украине, провокация во Львове
День 24-й: Россия применила "Кинжал" на Украине, провокация во Львове - РИА Новости, 19.03.2022
День 24-й: Россия применила "Кинжал" на Украине, провокация во Львове
Вооруженные силы РФ впервые применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в рамках операции на Украине, ФСБ России сообщила о минировании украинской стороной подходов РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:14
2022-03-19T21:14
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
владимир путин
одесса
россия
одесская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ впервые применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в рамках операции на Украине, ФСБ России сообщила о минировании украинской стороной подходов к нескольким портам, а Минобороны - о подготовке украинскими нацистами теракта против западных дипломатов во Львове.Ракеты "Кинжал", по данным Минобороны РФ, уничтожили военный склад Украины в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, воздушно-космические силы ночью 19 марта поразили 69 военных объектов Украины, а в течение дня еще 59.Ударом береговых ракетных комплексов "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области.Кроме того, российские военные с 24 февраля уничтожили 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 реактивных систем залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.В свою очередь, ФСБ сообщила, что военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Эти мины, будучи сорванными, могут дрейфовать в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.Помимо этого, по данным минобороны РФ, украинский неонацистский батальон "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) планирует совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран и представить это как якобы целенаправленную атаку российских военных, главная цель провокации - усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной "бесполетной зоны" и предоставления дополнительного вооружения.Эти данные стали известны от сдавшегося сотрудника главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям.Украинские войска продолжили обстрелы населенных пунктов в ДНР и ЛНР, в частности Сигнальное, Горловка, Еленовка, Голубовское, Донецкий и Донецк. В самой Донецкой народной республике за 30 дней эскалации погибли 55 мирных жителей, пострадал 301 человек, в том числе 21 ребенок.При этом военным ДНР удалось освободить с начала российской операции 98 населенных пунктов.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными задачи операции на Украине. По его словам, у России не было другого выхода, за счет этого удалось сорвать антироссийский проект.При этом он выразил надежду, что операция завершится соглашением с Украиной. Как только это произойдет, внутриукраинский диалог будет делом самих украинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220319/diversanty-1778985711.html
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сергей лавров, владимир путин, одесса, россия, одесская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:14 19.03.2022
 
День 24-й: Россия применила "Кинжал" на Украине, провокация во Львове

День 24-й: Россия применила ракетный комплекс "Кинжал" на Украине, провокация во Львове

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодбитый танк Вооруженных сил Украины
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Подбитый танк Вооруженных сил Украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ впервые применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в рамках операции на Украине, ФСБ России сообщила о минировании украинской стороной подходов к нескольким портам, а Минобороны - о подготовке украинскими нацистами теракта против западных дипломатов во Львове.
Ракеты "Кинжал", по данным Минобороны РФ, уничтожили военный склад Украины в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, воздушно-космические силы ночью 19 марта поразили 69 военных объектов Украины, а в течение дня еще 59.
Ударом береговых ракетных комплексов "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области.
Кроме того, российские военные с 24 февраля уничтожили 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 реактивных систем залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.
Кадры уничтожения высокоточным оружием диверсионного подразделения ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 10:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили украинских диверсантов на американских военных машинах
В свою очередь, ФСБ сообщила, что военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Эти мины, будучи сорванными, могут дрейфовать в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
Помимо этого, по данным минобороны РФ, украинский неонацистский батальон "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) планирует совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран и представить это как якобы целенаправленную атаку российских военных, главная цель провокации - усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной "бесполетной зоны" и предоставления дополнительного вооружения.
Эти данные стали известны от сдавшегося сотрудника главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям.
Жительница Мариуполя о том, как националисты прятались между школами и детсадами - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 20:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Мариуполя рассказали, как националисты прятались между школами
Украинские войска продолжили обстрелы населенных пунктов в ДНР и ЛНР, в частности Сигнальное, Горловка, Еленовка, Голубовское, Донецкий и Донецк. В самой Донецкой народной республике за 30 дней эскалации погибли 55 мирных жителей, пострадал 301 человек, в том числе 21 ребенок.
При этом военным ДНР удалось освободить с начала российской операции 98 населенных пунктов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными задачи операции на Украине. По его словам, у России не было другого выхода, за счет этого удалось сорвать антироссийский проект.
При этом он выразил надежду, что операция завершится соглашением с Украиной. Как только это произойдет, внутриукраинский диалог будет делом самих украинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Боец народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 18:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Военные ДНР освободили 98 населенных пунктов с начала спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВладимир ПутинОдессаРоссияОдесская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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