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Лавров рассчитывает, что спецоперация завершится всеобъемлющим соглашением - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779023738.html
Лавров рассчитывает, что спецоперация завершится всеобъемлющим соглашением
Лавров рассчитывает, что спецоперация завершится всеобъемлющим соглашением - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров рассчитывает, что спецоперация завершится всеобъемлющим соглашением
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что спецоперация России завершится всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:15
2022-03-19T15:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 мар - НИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что спецоперация России завершится всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для неё."(Операция) завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/putin-1779022404.html
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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в мире, сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
15:15 19.03.2022 (обновлено: 15:27 19.03.2022)
 
Лавров рассчитывает, что спецоперация завершится всеобъемлющим соглашением

Лавров рассчитывает, что спецоперация завершится соглашением о нейтральном статусе Украины

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 19 мар - НИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что спецоперация России завершится всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для неё.
"(Операция) завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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