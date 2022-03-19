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Россия не просит Минск подключиться к спецоперации, сообщил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779002360.html
Россия не просит Минск подключиться к спецоперации, сообщил Лукашенко
Россия не просит Минск подключиться к спецоперации, сообщил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022
Россия не просит Минск подключиться к спецоперации, сообщил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никто не просит принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине - Россия сама... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:51
2022-03-19T12:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никто не просит принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине - Россия сама справится."Нас никто не просит принимать непосредственное участие в операции российских войск. Мы ничего не сможем добавить в этой операции для России. У них хватает живой силы, у них хватает техники: она такая, как у нас, и даже более современная. Поэтому Россия с этой проблемой справится и без Беларуси, и без Японии, и без других стран. Россия решит эту проблему. Но вопрос только в том, что люди будут страдать. Поэтому это надо остановить", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.По его словам, "это безумие - то, что происходит между братскими народами"."Россия это понимает, Украина не хочет понимать", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко
12:51 19.03.2022
 
Россия не просит Минск подключиться к спецоперации, сообщил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: Россия не просит Минск подключиться к спецоперации

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никто не просит принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине - Россия сама справится.
"Нас никто не просит принимать непосредственное участие в операции российских войск. Мы ничего не сможем добавить в этой операции для России. У них хватает живой силы, у них хватает техники: она такая, как у нас, и даже более современная. Поэтому Россия с этой проблемой справится и без Беларуси, и без Японии, и без других стран. Россия решит эту проблему. Но вопрос только в том, что люди будут страдать. Поэтому это надо остановить", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.
По его словам, "это безумие - то, что происходит между братскими народами".
"Россия это понимает, Украина не хочет понимать", - заявил Лукашенко.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияРоссияУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
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