https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779002360.html

Россия не просит Минск подключиться к спецоперации, сообщил Лукашенко

Россия не просит Минск подключиться к спецоперации, сообщил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022

Россия не просит Минск подключиться к спецоперации, сообщил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никто не просит принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине - Россия сама... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:51

2022-03-19T12:51

2022-03-19T12:51

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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никто не просит принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине - Россия сама справится."Нас никто не просит принимать непосредственное участие в операции российских войск. Мы ничего не сможем добавить в этой операции для России. У них хватает живой силы, у них хватает техники: она такая, как у нас, и даже более современная. Поэтому Россия с этой проблемой справится и без Беларуси, и без Японии, и без других стран. Россия решит эту проблему. Но вопрос только в том, что люди будут страдать. Поэтому это надо остановить", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.По его словам, "это безумие - то, что происходит между братскими народами"."Россия это понимает, Украина не хочет понимать", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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Влада Копылова

в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко