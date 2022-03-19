https://ria.ru/20220319/shakhta-1779034716.html
Эвакуация на шахте имени Скочинского завершена, заявили в ДНР
Эвакуация на шахте имени Скочинского завершена, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
Эвакуация на шахте имени Скочинского завершена, заявили в ДНР
Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского в Донецкой народной республике завершены, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики республики. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:15
2022-03-19T16:15
2022-03-19T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского в Донецкой народной республике завершены, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики республики.Ранее министерство сообщило, что более 130 шахтеров находятся под землей после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР, шахты были обесточены. По данным ведомства, в шахте имени Скочинского находились 85 человек."Эвакуационные работы на шахте им. Скочинского Государственного унитарного предприятия ДНР "ДУЭК" завершены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что на поверхность выведены 45 шахтеров, остальные продолжают технические работы."На данный момент вывели на поверхность 45 горняков, 40 человек продолжают технические работы на свежей струе. Угрозы жизни для людей нет", - отметил мэр.
https://ria.ru/20220319/obstrel-1779025404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
16:15 19.03.2022 (обновлено: 16:38 19.03.2022)
Эвакуация на шахте имени Скочинского завершена, заявили в ДНР
Минэнерго ДНР: эвакуация на шахте имени Скочинского завершена, пострадавших нет
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Эвакуационные работы на шахте имени Скочинского в Донецкой народной республике завершены, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики республики.
Ранее министерство сообщило, что более 130 шахтеров находятся под землей после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР
, шахты были обесточены. По данным ведомства, в шахте имени Скочинского находились 85 человек.
"Эвакуационные работы на шахте им. Скочинского Государственного унитарного предприятия ДНР "ДУЭК" завершены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что на поверхность выведены 45 шахтеров, остальные продолжают технические работы.
"На данный момент вывели на поверхность 45 горняков, 40 человек продолжают технические работы на свежей струе. Угрозы жизни для людей нет", - отметил мэр.