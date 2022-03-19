11:33 19.03.2022 (обновлено: 13:57 19.03.2022)
WSJ оценила антироссийские санкции Запада "на троечку"
WSJ: США скоро придется покупать верность союзников по антироссийским санкциям
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции США и стран Европы не способны возыметь эффекта, поскольку представляют собой полумеры и могут навредить самому Западу. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
В тот период мир находился в наиболее глобализированном состоянии и Великобритания на правах гегемона, доминировавшего в глобальной торговле, заранее подготовила основные ограничения против Германии, сумев добиться единодушия в правительстве и продуманности действий, пишет обозреватель.
"Намерение британцев состояло в том, чтобы быстро вывести из строя и "дискредитировать" немецкую экономику, спровоцировать достаточное количество социальных волнений, дабы вызвать политическое давление на правительство Германии с целью потребовать мира. Стратегия рассматривалась как ударное оружие, которое стремилось использовать и, где возможно, усугублять естественные экономические силы хаоса, развязанного войной. Это была полномасштабная экономическая война в глобализированном мире", — заявил Ламберт.
Автор материала при этом сравнил уровень экономической напряженности с землетрясением и заявил, что если британская кампания против Германии в 1914 году задумывалась как десятибалльное бедствие, то на практике смогла достичь лишь восьми баллов, а позже снизила обороты примерно до пяти баллов. На этом фоне, по мнению Ламберта, "то, что Запад сейчас делает с Россией, тянет на тройку".
Он предупредил о негативных последствиях нынешней антироссийской кампании, среди которых на первое место поставил потерю доверия союзников к Соединенным Штатам.
"Меры Запада против России нанесут большой побочный ущерб. Они, несомненно, навредят России, но нанесут ущерб и заинтересованным группам, и населению на Западе. На трехнедельной отметке кампании против России, если руководствоваться британским опытом Первой мировой войны, мы приближаемся к моменту, когда патриотизм и чувство товарищества начинают ослабевать, а согласие — общественное и корпоративное — приходится покупать", — заключил он.
Западные страны ввели против Москвы масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения "весьма серьезные", но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти готовились к ним заблаговременно.