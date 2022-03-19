https://ria.ru/20220319/rumyniya-1778992897.html
В Румынию въехали более 480 тысяч украинцев с начала спецоперации
В Румынию въехали более 480 тысяч украинцев с начала спецоперации - РИА Новости, 19.03.2022
В Румынию въехали более 480 тысяч украинцев с начала спецоперации
Более 480 тысяч граждан Украины въехали в Румынию с начала российской спецоперации, сообщает пресс-служба Пограничной полиции страны. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:28
2022-03-19T11:28
2022-03-19T11:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Более 480 тысяч граждан Украины въехали в Румынию с начала российской спецоперации, сообщает пресс-служба Пограничной полиции страны."С 24 февраля на национальном уровне в Румынию въехали 480 466 гражданина Украины, за последние сутки въехали 11 182 гражданина Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Погранполиции Румынии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, украина
В Румынию въехали более 480 тысяч украинцев с начала спецоперации
В Румынию въехали более 480 тысяч украинцев с начала российской спецоперации