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Кадыров сообщил об освобождении города в Луганской области - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/rubezhnoe-1779071371.html
Кадыров сообщил об освобождении города в Луганской области
Кадыров сообщил об освобождении города в Луганской области - РИА Новости, 19.03.2022
Кадыров сообщил об освобождении города в Луганской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченских подразделений освободили город Рубежное Луганской области. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:54
2022-03-19T21:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
рубежное
донецкая народная республика
луганская область
вооруженные силы рф
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 19 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченских подразделений освободили город Рубежное Луганской области."Очередной населенный пункт освобожден от бандеровской хунты! На этот раз чеченские бойцы ликвидировали угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области. Как и подобает трусливым шавкам, остатки нациков спешно покинули зону контроля наших бойцов", - написал Кадыров в канале Telegram.Глава региона также рассказал, что местные жители встречают российские войска "добрым словом"."Наших ребят воодушевляют слова благодарности от жителей освобожденных территорий. Видно, как они устали терпеть постоянное давление со стороны киевских властей и преступления националистов. Сейчас они находятся под надежной защитой одного из самых высокоэффективных чеченских подразделений", - заявил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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рубежное
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, рубежное, донецкая народная республика, луганская область, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
21:54 19.03.2022
 
Кадыров сообщил об освобождении города в Луганской области

Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении города Рубежное в Луганской области

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 19 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченских подразделений освободили город Рубежное Луганской области.
"Очередной населенный пункт освобожден от бандеровской хунты! На этот раз чеченские бойцы ликвидировали угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области. Как и подобает трусливым шавкам, остатки нациков спешно покинули зону контроля наших бойцов", - написал Кадыров в канале Telegram.
Глава региона также рассказал, что местные жители встречают российские войска "добрым словом".
"Наших ребят воодушевляют слова благодарности от жителей освобожденных территорий. Видно, как они устали терпеть постоянное давление со стороны киевских властей и преступления националистов. Сейчас они находятся под надежной защитой одного из самых высокоэффективных чеченских подразделений", - заявил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Вчера, 21:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРубежноеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьВооруженные силы РФРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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