https://ria.ru/20220319/rubezhnoe-1779071371.html

Кадыров сообщил об освобождении города в Луганской области

Кадыров сообщил об освобождении города в Луганской области - РИА Новости, 19.03.2022

Кадыров сообщил об освобождении города в Луганской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченских подразделений освободили город Рубежное Луганской области. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T21:54

2022-03-19T21:54

2022-03-19T21:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

рубежное

донецкая народная республика

луганская область

вооруженные силы рф

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 19 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченских подразделений освободили город Рубежное Луганской области."Очередной населенный пункт освобожден от бандеровской хунты! На этот раз чеченские бойцы ликвидировали угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области. Как и подобает трусливым шавкам, остатки нациков спешно покинули зону контроля наших бойцов", - написал Кадыров в канале Telegram.Глава региона также рассказал, что местные жители встречают российские войска "добрым словом"."Наших ребят воодушевляют слова благодарности от жителей освобожденных территорий. Видно, как они устали терпеть постоянное давление со стороны киевских властей и преступления националистов. Сейчас они находятся под надежной защитой одного из самых высокоэффективных чеченских подразделений", - заявил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/provokatsii-1779069170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, рубежное, донецкая народная республика, луганская область, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр