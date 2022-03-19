https://ria.ru/20220319/rubezhnoe-1778977543.html

ВСУ обстреливали районы Рубежного для картинки в СМИ, сообщил очевидец

ВСУ обстреливали районы Рубежного для картинки в СМИ, сообщил очевидец - РИА Новости, 19.03.2022

ВСУ обстреливали районы Рубежного для картинки в СМИ, сообщил очевидец

Украинские силовики обстреливали жилые кварталы на тот момент подконтрольного им Рубежного для того, чтобы потом продемонстрировать разрушения иностранным... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:01

2022-03-19T09:01

2022-03-19T15:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

рубежное

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

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РУБЕЖНОЕ, 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреливали жилые кварталы на тот момент подконтрольного им Рубежного для того, чтобы потом продемонстрировать разрушения иностранным журналистам, рассказал РИА Новости житель освобожденного города Рубежное в Донбассе Николай.Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что зашла в Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются на окраинах."Зашли украинские войска, стали у нас на квартале Линева и начали бомбить наши дома. У нас в округе не было никаких ни ЛНР, ни ДНР, никого. Вот это они (украинские силовики. — Прим. ред.) разбили наш дом и бомбили трое суток. Спустя трое суток пошли только русские войска. <…> И теперь нам рассказывают, что украинцы — освободители. Эти сволочи расстреляли наш город, поубивали людей. Этот предатель Зеленский вместе с Байденом", — рассказал собеседник агентства.Он считает, что обстрелы жилых районов проводились для того, чтобы создать "необходимую картинку" для иностранных журналистов."А потом приехали журналисты западные, показали на весь мир, что это якобы не украинцы творят. Вот это все здесь натворили, войну, весь бардак — это украинцы. А тут и рассказывают по всему миру, что здесь украинцы — миротворцы. Это все ложь, покажите всему миру вот это. Покажите за рубежом, и пускай зарубежная пресса правду говорит. Не надо врать. <…> Они ни одного правдивого кадра не осветили, я мониторил…" — рассказал житель Рубежного.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/obstrely-1777802632.html

https://ria.ru/20220312/rasstrely-1777797367.html

рубежное

донецкая народная республика

россия

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Кадры Рубежного после обстрела украинскими силовиками Житель освобожденного города Рубежное в Донбассе рассказал РИА Новости, что украинские силовики сами обстреливали жилые кварталы, чтобы потом продемонстрировать разрушения западным журналистам. 2022-03-19T09:01 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, рубежное, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф