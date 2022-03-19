https://ria.ru/20220319/razreshenie-1779079627.html

ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции с нерезидентами до 1 апреля

ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции с нерезидентами до 1 апреля - РИА Новости, 19.03.2022

ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции с нерезидентами до 1 апреля

Центральный банк России с 21 марта по 1 апреля разрешил Московской бирже проводить ряд операций в интересах нерезидентов из недружественных стран с целью... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T23:48

2022-03-19T23:48

2022-03-19T23:57

экономика

россия

московская биржа

национальный клиринговый центр (нкц)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Центральный банк России с 21 марта по 1 апреля разрешил Московской бирже проводить ряд операций в интересах нерезидентов из недружественных стран с целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля, говорится в сообщении торговой площадки."С целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года включительно на Московской бирже в интересах нерезидентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно на следующие операции", - отмечается в сообщении.В частности, разрешено проведение клиринга и исполнение обязательств по итогам клиринга с возможностью проведения необходимых сделок для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств; осуществление действий, направленных на приближение даты исполнения обязательств; заключение сделок с целью переноса обязательств участников клиринга и их клиентов – нерезидентов, поясняется в сообщении.Также разрешено закрытие позиций путем заключения сделок купли-продажи; заключение закрывающих сделок; осуществление расчетов по сделкам, необходимых для прекращения обязательств по указанным сделкам, а также связанных с ними сделок, в том числе сделок, возникших в результате переноса обязательств по первоначальным сделкам; осуществление переводов ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев, добавляется в сообщении."Разрешение предполагает возможность профессиональных участников рынка осуществлять на бирже операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия. Остальные операции профессиональных участников торгов в интересах всех нерезидентов должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа "С". Ранее ограничения на совершение операций нерезидентами были определены указами президента Российской Федерации", - уточняется там же.

https://ria.ru/20220317/finansy-1778617443.html

https://ria.ru/20220318/torgi-1778904876.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц), национальный расчетный депозитарий (нрд)