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Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/provokatsii-1779069170.html
Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявили в Минобороны
Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявили в Минобороны
На Украине нацисты готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных, заявил на брифинге начальник... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:35
2022-03-19T23:02
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На Украине нацисты готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Сумах на химическом заводе "Сумыхимпром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России", — сказал он, назвав это "совсем вопиющими фактами".Кроме того, в поселке Котлярово Николаевской области боевики националистических формирований готовят провокации с применением ядов, указал Мизинцев."Для этого в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск", — добавил генерал.Он подчеркнул, что российская сторона заранее предупреждает весь цивилизованный мир и международные организации о провокациях украинских властей, в которых опять хотят обвинить российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило."Все это творится при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Европейского союза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики", — указал генерал.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220319/natsionalisty-1779064820.html
https://ria.ru/20220319/terakt-1779062774.html
донецкая народная республика
россия
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владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
21:35 19.03.2022 (обновлено: 23:02 19.03.2022)
 
Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявили в Минобороны

Минобороны: нацисты на Украине готовят провокации с химвеществами, чтобы обвинить Россию

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На Украине нацисты готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Сумах на химическом заводе "Сумыхимпром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России", — сказал он, назвав это "совсем вопиющими фактами".
Кроме того, в поселке Котлярово Николаевской области боевики националистических формирований готовят провокации с применением ядов, указал Мизинцев.
"Для этого в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск", — добавил генерал.
Он подчеркнул, что российская сторона заранее предупреждает весь цивилизованный мир и международные организации о провокациях украинских властей, в которых опять хотят обвинить российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило.
"Все это творится при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Европейского союза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики", — указал генерал.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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