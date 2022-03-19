https://ria.ru/20220319/pravitelstvo-1779007505.html

Правительство открыло официальную группу в "Одноклассниках"

Правительство открыло официальную группу в "Одноклассниках" - РИА Новости, 19.03.2022

Правительство открыло официальную группу в "Одноклассниках"

Правительство РФ открыло официальную группу в "Одноклассниках", там будет ежедневно публиковаться сообщения о ключевых решениях, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:25

2022-03-19T13:25

2022-03-19T13:25

общество

михаил мишустин

борис беляков

одноклассники

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство РФ открыло официальную группу в "Одноклассниках", там будет ежедневно публиковаться сообщения о ключевых решениях, сообщается на сайте кабмина."Правительство приняло решение открыть официальную группу в социальной сети "Одноклассники", чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате", - говорится в сообщении.Добавляется, что в группе "Правительство России" в "Одноклассниках" будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях кабмина, размещаться отчеты о мероприятиях, а также рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей."В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официальной группы в "Одноклассниках" подписчики смогут получать достоверную информацию о решениях и мерах, принимаемых правительством", – приводят на сайте слова пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова.

https://ria.ru/20220315/khakery-1778188053.html

https://ria.ru/20220309/feyk-1777320352.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, борис беляков, одноклассники