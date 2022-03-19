Правительство открыло официальную группу в "Одноклассниках"
Правительство открыло официальную группу в социальной сети "Одноклассники"
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкДом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади
Дом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство РФ открыло официальную группу в "Одноклассниках", там будет ежедневно публиковаться сообщения о ключевых решениях, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство приняло решение открыть официальную группу в социальной сети "Одноклассники", чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в группе "Правительство России" в "Одноклассниках" будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях кабмина, размещаться отчеты о мероприятиях, а также рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.
"В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официальной группы в "Одноклассниках" подписчики смогут получать достоверную информацию о решениях и мерах, принимаемых правительством", – приводят на сайте слова пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова.