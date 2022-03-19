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Правительство открыло официальную группу в "Одноклассниках" - РИА Новости, 19.03.2022
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Правительство открыло официальную группу в "Одноклассниках"
Правительство открыло официальную группу в "Одноклассниках" - РИА Новости, 19.03.2022
Правительство открыло официальную группу в "Одноклассниках"
Правительство РФ открыло официальную группу в "Одноклассниках", там будет ежедневно публиковаться сообщения о ключевых решениях, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:25
2022-03-19T13:25
общество
михаил мишустин
борис беляков
одноклассники
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство РФ открыло официальную группу в "Одноклассниках", там будет ежедневно публиковаться сообщения о ключевых решениях, сообщается на сайте кабмина."Правительство приняло решение открыть официальную группу в социальной сети "Одноклассники", чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате", - говорится в сообщении.Добавляется, что в группе "Правительство России" в "Одноклассниках" будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях кабмина, размещаться отчеты о мероприятиях, а также рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей."В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официальной группы в "Одноклассниках" подписчики смогут получать достоверную информацию о решениях и мерах, принимаемых правительством", – приводят на сайте слова пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова.
https://ria.ru/20220315/khakery-1778188053.html
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общество, михаил мишустин, борис беляков, одноклассники
13:25 19.03.2022
 
Правительство открыло официальную группу в "Одноклассниках"

Правительство открыло официальную группу в социальной сети "Одноклассники"

© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкДом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади
Дом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
Дом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство РФ открыло официальную группу в "Одноклассниках", там будет ежедневно публиковаться сообщения о ключевых решениях, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство приняло решение открыть официальную группу в социальной сети "Одноклассники", чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в группе "Правительство России" в "Одноклассниках" будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях кабмина, размещаться отчеты о мероприятиях, а также рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.
"В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официальной группы в "Одноклассниках" подписчики смогут получать достоверную информацию о решениях и мерах, принимаемых правительством", – приводят на сайте слова пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова.
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ОбществоМихаил МишустинБорис БеляковОдноклассники
 
 
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