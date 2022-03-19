https://ria.ru/20220319/polkovnik-1779013159.html

Американский полковник предупредил, что запугивать Россию опасно

Американский полковник предупредил об опасности попыток запугать Россию - РИА Новости, 19.03.2022

Американский полковник предупредил, что запугивать Россию опасно

Многие американские политики допускают массу ошибок, комментируя спецоперацию России на Украине, а риторика некоторых вовсе безрассудна и опасна. Такую точку... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:01

2022-03-19T14:01

2022-03-19T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

энтони блинкен

киев

ирак

россия

украина

сша

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Многие американские политики допускают массу ошибок, комментируя спецоперацию России на Украине, а риторика некоторых вовсе безрассудна и опасна. Такую точку зрения высказал бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.По его словам, в последнее время разговоры о прекращении огня звучат все чаще, даже сам госсекретарь Энтони Блинкен намекнул на возможное соглашение между Москвой и Киевом. При этом Макгрегор отметил, что договоренности должны в том числе означать, что США перестанут использовать Украину "как таран против России".Что касается варианта с нейтралитетом Киева по австрийскому или шведскому образцу, то он вполне закономерен и может заметно снизить напряженность в регионе, однако некоторые американские политики этого не осознают и продолжают воинственную риторику в отношении Москвы, подчеркнул полковник."Есть, очевидно, и другая проблема: люди перепутали, я говорю о людях в Вашингтоне, перепутали Россию с Ираком. Но Россия не Ирак! Это не та страна, которую можно запугивать как захочется. И это нам наглядно продемонстрировали", — отметил Макгрегор.Он также напомнил, что, в свою очередь, "Украина — это не Техас" и США нужно укреплять безопасность у себя в стране, а не пытаться это делать в чужой. Полковник отметил, что однобокую санкционную политику Вашингтона в ситуации с Россией не поддержали многие ведущие страны, включая Индию, Китай, Германию и Японию. В связи с этим существует реальная угроза "дедолларизации" международной финансовой системы, что серьезно ударит по положению Соединенных Штатов, подытожил он.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778972002.html

https://ria.ru/20220319/litsemery-1778995770.html

киев

ирак

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир путин, энтони блинкен, киев, ирак, россия, украина, сша