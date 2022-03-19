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Американский полковник предупредил об опасности попыток запугать Россию - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/polkovnik-1779013159.html
Американский полковник предупредил, что запугивать Россию опасно
Американский полковник предупредил об опасности попыток запугать Россию - РИА Новости, 19.03.2022
Американский полковник предупредил, что запугивать Россию опасно
Многие американские политики допускают массу ошибок, комментируя спецоперацию России на Украине, а риторика некоторых вовсе безрассудна и опасна. Такую точку... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:01
2022-03-19T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
энтони блинкен
киев
ирак
россия
украина
сша
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Многие американские политики допускают массу ошибок, комментируя спецоперацию России на Украине, а риторика некоторых вовсе безрассудна и опасна. Такую точку зрения высказал бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.По его словам, в последнее время разговоры о прекращении огня звучат все чаще, даже сам госсекретарь Энтони Блинкен намекнул на возможное соглашение между Москвой и Киевом. При этом Макгрегор отметил, что договоренности должны в том числе означать, что США перестанут использовать Украину "как таран против России".Что касается варианта с нейтралитетом Киева по австрийскому или шведскому образцу, то он вполне закономерен и может заметно снизить напряженность в регионе, однако некоторые американские политики этого не осознают и продолжают воинственную риторику в отношении Москвы, подчеркнул полковник."Есть, очевидно, и другая проблема: люди перепутали, я говорю о людях в Вашингтоне, перепутали Россию с Ираком. Но Россия не Ирак! Это не та страна, которую можно запугивать как захочется. И это нам наглядно продемонстрировали", — отметил Макгрегор.Он также напомнил, что, в свою очередь, "Украина — это не Техас" и США нужно укреплять безопасность у себя в стране, а не пытаться это делать в чужой. Полковник отметил, что однобокую санкционную политику Вашингтона в ситуации с Россией не поддержали многие ведущие страны, включая Индию, Китай, Германию и Японию. В связи с этим существует реальная угроза "дедолларизации" международной финансовой системы, что серьезно ударит по положению Соединенных Штатов, подытожил он.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778972002.html
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киев
ирак
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владимир путин, энтони блинкен, киев, ирак, россия, украина, сша
14:01 19.03.2022 (обновлено: 15:13 19.03.2022)
 
Американский полковник предупредил об опасности попыток запугать Россию

Полковник армии США в отставке Макгрегор: Россия — не та страна, которую можно запугивать

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие во время учений
Российские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие во время учений
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Многие американские политики допускают массу ошибок, комментируя спецоперацию России на Украине, а риторика некоторых вовсе безрассудна и опасна. Такую точку зрения высказал бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.
По его словам, в последнее время разговоры о прекращении огня звучат все чаще, даже сам госсекретарь Энтони Блинкен намекнул на возможное соглашение между Москвой и Киевом. При этом Макгрегор отметил, что договоренности должны в том числе означать, что США перестанут использовать Украину "как таран против России".
Что касается варианта с нейтралитетом Киева по австрийскому или шведскому образцу, то он вполне закономерен и может заметно снизить напряженность в регионе, однако некоторые американские политики этого не осознают и продолжают воинственную риторику в отношении Москвы, подчеркнул полковник.
"Есть, очевидно, и другая проблема: люди перепутали, я говорю о людях в Вашингтоне, перепутали Россию с Ираком. Но Россия не Ирак! Это не та страна, которую можно запугивать как захочется. И это нам наглядно продемонстрировали", — отметил Макгрегор.
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Он также напомнил, что, в свою очередь, "Украина — это не Техас" и США нужно укреплять безопасность у себя в стране, а не пытаться это делать в чужой. Полковник отметил, что однобокую санкционную политику Вашингтона в ситуации с Россией не поддержали многие ведущие страны, включая Индию, Китай, Германию и Японию. В связи с этим существует реальная угроза "дедолларизации" международной финансовой системы, что серьезно ударит по положению Соединенных Штатов, подытожил он.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинЭнтони БлинкенКиевИракРоссияУкраинаСША
 
 
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