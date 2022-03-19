https://ria.ru/20220319/pogibshie-1779038389.html
В Геленджике при обрушении здания отеля погибли два человека
В Геленджике при обрушении здания отеля погибли два человека - РИА Новости, 19.03.2022
В Геленджике при обрушении здания отеля погибли два человека
При частичном обрушении стены шестиэтажного здания отеля "Альянс" в Геленджике погибли два человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:51
2022-03-19T16:51
2022-03-19T17:15
геленджик
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. При частичном обрушении стены шестиэтажного здания отеля "Альянс" в Геленджике погибли два человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Частично обрушилась стена шестиэтажного здания отеля "Альянс" в Геленджике по улице Маячная, девять. Здание было на реконструкции. Погибло два человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220312/voronezh-1777785941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, происшествия
16:51 19.03.2022 (обновлено: 17:15 19.03.2022)
В Геленджике при обрушении здания отеля погибли два человека
В Геленджике при частичном обрушении здания отеля погибли два человека