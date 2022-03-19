https://ria.ru/20220319/pogibshie-1779038389.html

В Геленджике при обрушении здания отеля погибли два человека

В Геленджике при обрушении здания отеля погибли два человека - РИА Новости, 19.03.2022

В Геленджике при обрушении здания отеля погибли два человека

При частичном обрушении стены шестиэтажного здания отеля "Альянс" в Геленджике погибли два человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T16:51

2022-03-19T16:51

2022-03-19T17:15

геленджик

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. При частичном обрушении стены шестиэтажного здания отеля "Альянс" в Геленджике погибли два человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Частично обрушилась стена шестиэтажного здания отеля "Альянс" в Геленджике по улице Маячная, девять. Здание было на реконструкции. Погибло два человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220312/voronezh-1777785941.html

геленджик

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геленджик, происшествия