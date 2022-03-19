18:34 19.03.2022 (обновлено: 19:21 19.03.2022)
В Южном Ливане прошли акции в поддержку России
Жители Южного Ливана провели серию мероприятий в поддержку спецоперации России
НАБАТИЯ (Ливан), 19 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители Южного Ливана вместе с российскими соотечественниками организовали в субботу серию мероприятий в поддержку РФ и специальной операции по денацификации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
В городе Набатия по инициативе Ассамблеи Российско-ливанских деловых кругов на улицах появились портреты президента России Владимира Путина с надписью "За правду".
В то же время челны Ассамблеи Российско-ливанских деловых кругов организовали общественно-политический митинг с выступлением известных общественных деятелей и представителей Ассамблеи.
Выступающие выразили свою солидарность с позицией России, заявив, что официальная позиция МИД Ливана, осудившая специальную операцию на Украине, не соответствует мнению и позиции большинства ливанцев.
Ливанский МИД 24 февраля опубликовал заявление с осуждением действий России на Украине, назвав их "вторжением", и призвал Москву немедленно прекратить боевые действия. В субботу министр иностранных дел Ливана Абдаллах Бухабиб заявил в интервью газете "Нида аль-Ватан", что Ливан выступает за соблюдение базовых принципов международного права в украинском кризисе. Заявление ливанского внешнеполитического ведомства осудили представители ливанской диаспоры в Москве, крупнейшая христианская партия страны "Свободное патриотическое движение". А министр труда Ливана в свою очередь заявил, что заявленная позиция не была согласована с правительством.