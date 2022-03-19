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В Южном Ливане прошли акции в поддержку России - РИА Новости, 19.03.2022
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В Южном Ливане прошли акции в поддержку России
В Южном Ливане прошли акции в поддержку России - РИА Новости, 19.03.2022
В Южном Ливане прошли акции в поддержку России
Жители Южного Ливана вместе с российскими соотечественниками организовали в субботу серию мероприятий в поддержку РФ и специальной операции по денацификации на... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T18:34
2022-03-19T19:21
в мире
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мид ливана
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НАБАТИЯ (Ливан), 19 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители Южного Ливана вместе с российскими соотечественниками организовали в субботу серию мероприятий в поддержку РФ и специальной операции по денацификации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.В городе Набатия по инициативе Ассамблеи Российско-ливанских деловых кругов на улицах появились портреты президента России Владимира Путина с надписью "За правду".Жители города приняли участие в автопробеге с флагами России в поддержку спецоперации РФ на Украине.В то же время челны Ассамблеи Российско-ливанских деловых кругов организовали общественно-политический митинг с выступлением известных общественных деятелей и представителей Ассамблеи.Выступающие выразили свою солидарность с позицией России, заявив, что официальная позиция МИД Ливана, осудившая специальную операцию на Украине, не соответствует мнению и позиции большинства ливанцев.Ливанский МИД 24 февраля опубликовал заявление с осуждением действий России на Украине, назвав их "вторжением", и призвал Москву немедленно прекратить боевые действия. В субботу министр иностранных дел Ливана Абдаллах Бухабиб заявил в интервью газете "Нида аль-Ватан", что Ливан выступает за соблюдение базовых принципов международного права в украинском кризисе. Заявление ливанского внешнеполитического ведомства осудили представители ливанской диаспоры в Москве, крупнейшая христианская партия страны "Свободное патриотическое движение". А министр труда Ливана в свою очередь заявил, что заявленная позиция не была согласована с правительством.
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в мире, украина, владимир путин, москва, россия, мид ливана, ливан, вооруженные силы рф
18:34 19.03.2022 (обновлено: 19:21 19.03.2022)
 
В Южном Ливане прошли акции в поддержку России

Жители Южного Ливана провели серию мероприятий в поддержку спецоперации России

© РИА Новости / Михаил АлаеддинЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Ливан
Читать ria.ru в
НАБАТИЯ (Ливан), 19 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители Южного Ливана вместе с российскими соотечественниками организовали в субботу серию мероприятий в поддержку РФ и специальной операции по денацификации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
В городе Набатия по инициативе Ассамблеи Российско-ливанских деловых кругов на улицах появились портреты президента России Владимира Путина с надписью "За правду".
Жители города приняли участие в автопробеге с флагами России в поддержку спецоперации РФ на Украине.
В то же время челны Ассамблеи Российско-ливанских деловых кругов организовали общественно-политический митинг с выступлением известных общественных деятелей и представителей Ассамблеи.
Выступающие выразили свою солидарность с позицией России, заявив, что официальная позиция МИД Ливана, осудившая специальную операцию на Украине, не соответствует мнению и позиции большинства ливанцев.
Ливанский МИД 24 февраля опубликовал заявление с осуждением действий России на Украине, назвав их "вторжением", и призвал Москву немедленно прекратить боевые действия. В субботу министр иностранных дел Ливана Абдаллах Бухабиб заявил в интервью газете "Нида аль-Ватан", что Ливан выступает за соблюдение базовых принципов международного права в украинском кризисе. Заявление ливанского внешнеполитического ведомства осудили представители ливанской диаспоры в Москве, крупнейшая христианская партия страны "Свободное патриотическое движение". А министр труда Ливана в свою очередь заявил, что заявленная позиция не была согласована с правительством.
Участники массового митинга в поддержку специальной военной операции России на Украине по демилитаризации и денацификации этой страны, на улице Еревана. - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 17:14
В Ереване прошла акция в поддержку российской спецоперации
 
В миреУкраинаВладимир ПутинМоскваРоссияМИД ЛиванаЛиванВооруженные силы РФ
 
 
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