https://ria.ru/20220319/podderzhka-1779049332.html

В Южном Ливане прошли акции в поддержку России

В Южном Ливане прошли акции в поддержку России - РИА Новости, 19.03.2022

В Южном Ливане прошли акции в поддержку России

Жители Южного Ливана вместе с российскими соотечественниками организовали в субботу серию мероприятий в поддержку РФ и специальной операции по денацификации на... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T18:34

2022-03-19T18:34

2022-03-19T19:21

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НАБАТИЯ (Ливан), 19 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители Южного Ливана вместе с российскими соотечественниками организовали в субботу серию мероприятий в поддержку РФ и специальной операции по денацификации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.В городе Набатия по инициативе Ассамблеи Российско-ливанских деловых кругов на улицах появились портреты президента России Владимира Путина с надписью "За правду".Жители города приняли участие в автопробеге с флагами России в поддержку спецоперации РФ на Украине.В то же время челны Ассамблеи Российско-ливанских деловых кругов организовали общественно-политический митинг с выступлением известных общественных деятелей и представителей Ассамблеи.Выступающие выразили свою солидарность с позицией России, заявив, что официальная позиция МИД Ливана, осудившая специальную операцию на Украине, не соответствует мнению и позиции большинства ливанцев.Ливанский МИД 24 февраля опубликовал заявление с осуждением действий России на Украине, назвав их "вторжением", и призвал Москву немедленно прекратить боевые действия. В субботу министр иностранных дел Ливана Абдаллах Бухабиб заявил в интервью газете "Нида аль-Ватан", что Ливан выступает за соблюдение базовых принципов международного права в украинском кризисе. Заявление ливанского внешнеполитического ведомства осудили представители ливанской диаспоры в Москве, крупнейшая христианская партия страны "Свободное патриотическое движение". А министр труда Ливана в свою очередь заявил, что заявленная позиция не была согласована с правительством.

https://ria.ru/20220319/aktsiya-1779041508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, владимир путин, москва, россия, мид ливана, ливан, вооруженные силы рф