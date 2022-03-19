https://ria.ru/20220319/peregovory-1779065316.html

Запад беспокоит неясная позиция Украины на переговорах с Россией, пишут СМИ

Запад беспокоит неясная позиция Украины на переговорах с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2022

Запад беспокоит неясная позиция Украины на переговорах с Россией, пишут СМИ

Противоречивые сообщения о переговорах между Россией и Украиной оставляют западные страны в замешательстве, так как они не понимают, чем готова поступиться... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T20:55

2022-03-19T20:55

2022-03-19T20:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

владимир мединский

владимир путин

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киев

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Противоречивые сообщения о переговорах между Россией и Украиной оставляют западные страны в замешательстве, так как они не понимают, чем готова поступиться Украина в конечном итоге ради прекращения огня, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников.Как заявили чиновники изданию, Владимир Зеленский стоит перед "мучительным выбором", его правительство до сих пор решает, какие из требований российской стороны могут быть приемлемыми, на какие уступки оно готово пойти. При этом детали мирного соглашения, которое украинские власти обсуждают с Москвой, остаются загадкой для западных лидеров, подчеркивает газета.По словам дипломатов, неоднозначные сигналы Зеленского о том, как близок Киев к заключению соглашения с Россией, усиливают беспокойство относительно "траектории переговоров". Как заявил газете источник, знакомый с ситуацией, Зеленский во время переговоров с премьерами Польши, Чехии и Словении "не проявил особо интереса в урегулировании путем переговоров, а заявил, что Украина продолжит борьбу, пока (президент России Владимир) Путин не изменит свои требования". Комментируя слова советника офиса Зеленского Михаила Подоляка, противоречащие позиции Зеленского, о прогрессе в переговорах, американский чиновник заявил газете, что это означает, что власти на Украине не пришли к твердому пониманию того, чем украинцы готовы пожертвовать ради прекращения огня. По словам другого чиновника, США "ломают голову" над этим противоречивыми сообщения относительно позиции Украины.Секретные раунды переговоров могут привести к завершению конфликта, но и могут иметь широкие последствия для европейской безопасности: западные официальные лица опасаются, что если России удастся добиться политических перемен на Украине, применив военную силу, то значит, что она может использовать эту тактику и в других местах, пишет издание. После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.Мединский накануне заявил, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса.Комментируя тему денацификации на переговорах, Мединский заявлял, что представители Киева считают, что у них нет нацистских образований и это не тема для современной Украины. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/medvedev-1779033902.html

https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html

https://ria.ru/20220319/tselostnost-1778966429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф, нато, украина