https://ria.ru/20220319/peregovory-1779021212.html

Лавров рассказал о переговорах с Украиной

Лавров рассказал о переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.03.2022

Лавров рассказал о переговорах с Украиной

Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:59

2022-03-19T14:59

2022-03-19T15:14

в мире

алексей лавров

сша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с "отбывания номера", как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".

https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей лавров, сша, украина, россия