https://ria.ru/20220319/peregovory-1779021212.html
Лавров рассказал о переговорах с Украиной
Лавров рассказал о переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров рассказал о переговорах с Украиной
Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:59
2022-03-19T14:59
2022-03-19T15:14
в мире
алексей лавров
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с "отбывания номера", как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".
https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей лавров, сша, украина, россия
14:59 19.03.2022 (обновлено: 15:14 19.03.2022)
Лавров рассказал о переговорах с Украиной
Глава МИД Лавров заявил, что США пытаются держать Киев "за руку" в переговорах с Россией