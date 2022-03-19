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Лавров рассказал о переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.03.2022
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Лавров рассказал о переговорах с Украиной
Лавров рассказал о переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров рассказал о переговорах с Украиной
Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:59
2022-03-19T15:14
в мире
алексей лавров
сша
украина
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с "отбывания номера", как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".
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в мире, алексей лавров, сша, украина, россия
14:59 19.03.2022 (обновлено: 15:14 19.03.2022)
 
Лавров рассказал о переговорах с Украиной

Глава МИД Лавров заявил, что США пытаются держать Киев "за руку" в переговорах с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев "за руку", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с "отбывания номера", как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".
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Лавров рассказал о требованиях России на переговорах с Украиной
 
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