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Член украинской делегации оценил, сколько продлятся переговоры с Россией - РИА Новости, 19.03.2022
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Член украинской делегации оценил, сколько продлятся переговоры с Россией
Член украинской делегации оценил, сколько продлятся переговоры с Россией - РИА Новости, 19.03.2022
Член украинской делегации оценил, сколько продлятся переговоры с Россией
Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил агентству Блумберг, что переговоры с Россией могут продлиться... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T04:16
2022-03-19T04:16
в мире
владимир мединский
владимир путин
россия
киев
белоруссия
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил агентству Блумберг, что переговоры с Россией могут продлиться несколько недель или дольше.После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.Мединский накануне заявил, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса.Комментируя тему денацификации на переговорах, Мединский заявлял, что представители Киева считают, что у них нет нацистских образований и это не тема для современной Украины. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/tselostnost-1778966429.html
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в мире, владимир мединский, владимир путин, россия, киев, белоруссия, вооруженные силы рф, нато, михаил подоляк
04:16 19.03.2022
 
Член украинской делегации оценил, сколько продлятся переговоры с Россией

Член украинской делегации Подоляк: переговоры с Россией могут продлиться несколько недель

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил агентству Блумберг, что переговоры с Россией могут продлиться несколько недель или дольше.

"Мирные переговоры могут продлиться несколько недель или дольше", — сказал Подоляк.

После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.
Мединский накануне заявил, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса.
Комментируя тему денацификации на переговорах, Мединский заявлял, что представители Киева считают, что у них нет нацистских образований и это не тема для современной Украины. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияКиевБелоруссияВооруженные силы РФНАТОМихаил Подоляк
 
 
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