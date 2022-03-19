https://ria.ru/20220319/peregovory-1778969480.html

Член украинской делегации оценил, сколько продлятся переговоры с Россией

Член украинской делегации оценил, сколько продлятся переговоры с Россией - РИА Новости, 19.03.2022

Член украинской делегации оценил, сколько продлятся переговоры с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил агентству Блумберг, что переговоры с Россией могут продлиться... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T04:16

2022-03-19T04:16

2022-03-19T04:16

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил агентству Блумберг, что переговоры с Россией могут продлиться несколько недель или дольше.После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.Мединский накануне заявил, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса.Комментируя тему денацификации на переговорах, Мединский заявлял, что представители Киева считают, что у них нет нацистских образований и это не тема для современной Украины. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/tselostnost-1778966429.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир мединский, владимир путин, россия, киев, белоруссия, вооруженные силы рф, нато, михаил подоляк