https://ria.ru/20220319/pensii-1778971313.html
В Приморье задержали третьего похитителя людей из-за пенсий
В Приморье задержали третьего похитителя людей из-за пенсий - РИА Новости, 19.03.2022
В Приморье задержали третьего похитителя людей из-за пенсий
Правоохранители в Приморье задержали еще одного участника преступной группы, которая похищала людей ради пенсий, есть пятая пострадавшая, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T06:14
2022-03-19T06:14
2022-03-19T06:41
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Правоохранители в Приморье задержали еще одного участника преступной группы, которая похищала людей ради пенсий, есть пятая пострадавшая, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.Накануне следователи и прокуратура сообщили, что двух женщин задержали по подозрению в похищении в 2018 году трех человек в приморском Арсеньеве ради присвоения пенсий. По данным прокуратуры, злоумышленницы удерживали жертв два года. Позже они похитили и четвертого члена этой семьи, инвалида. Уголовное дело возбуждено по п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). По данным СК, похитительницы заперли своих жертв в квартире дома по улице Садовая, "постоянно избивали" их. Одной фигурантке 36 лет, другой — 40.Он отметил, что по версии следствия, 21 октября 2019 года подозреваемый вместе с двумя женщинами 40 и 35 лет приехал на автомобиле в село Чугуевка, чтобы похитить 49-летнюю женщину."Фигуранты вошли в дом по улице Кошевого и, применяя насилие к потерпевшей, переместили ее в автомобиль. После этого увезли ее в город Арсеньев в квартиру по улице Садовая, где удерживали до мая 2020 года. Мотивом преступления стали пенсионные выплаты, которые получала женщина и которые все это время забирали у нее фигуранты", — отметил собеседник.Он уточнил, что пострадавшая — из той же семьи, которую похитили две женщины.По ходатайству следователя суд избрал в отношении одной из женщин меру пресечения в виде заключения под стражу, вопрос о мере пресечения в отношении мужчины также решается. Как позднее рассказали РИА Новости в ведомстве, вторая женщина также арестована.
https://ria.ru/20220318/pokhischenie-1778811694.html
https://ria.ru/20211213/ubiystvo-1763384696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край
06:14 19.03.2022 (обновлено: 06:41 19.03.2022)
В Приморье задержали третьего похитителя людей из-за пенсий
В Приморье задержали третьего участника преступной группы, похищавшей людей из-за пенсий
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Правоохранители в Приморье задержали еще одного участника преступной группы, которая похищала людей ради пенсий, есть пятая пострадавшая, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Накануне следователи и прокуратура сообщили, что двух женщин задержали по подозрению в похищении в 2018 году трех человек в приморском Арсеньеве ради присвоения пенсий. По данным прокуратуры, злоумышленницы удерживали жертв два года. Позже они похитили и четвертого члена этой семьи, инвалида. Уголовное дело возбуждено по п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ
(похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). По данным СК
, похитительницы заперли своих жертв в квартире дома по улице Садовая, "постоянно избивали" их. Одной фигурантке 36 лет, другой — 40.
"В ходе расследования уголовного дела по факту похищения людей установлен и задержан еще один соучастник преступной группы. Им оказался 55-летний мужчина", — сказал собеседник.
Он отметил, что по версии следствия, 21 октября 2019 года подозреваемый вместе с двумя женщинами 40 и 35 лет приехал на автомобиле в село Чугуевка, чтобы похитить 49-летнюю женщину.
"Фигуранты вошли в дом по улице Кошевого и, применяя насилие к потерпевшей, переместили ее в автомобиль. После этого увезли ее в город Арсеньев в квартиру по улице Садовая, где удерживали до мая 2020 года. Мотивом преступления стали пенсионные выплаты, которые получала женщина и которые все это время забирали у нее фигуранты", — отметил собеседник.
Он уточнил, что пострадавшая — из той же семьи, которую похитили две женщины.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении одной из женщин меру пресечения в виде заключения под стражу, вопрос о мере пресечения в отношении мужчины также решается. Как позднее рассказали РИА Новости в ведомстве, вторая женщина также арестована.