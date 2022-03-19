https://ria.ru/20220319/pensii-1778971313.html

В Приморье задержали третьего похитителя людей из-за пенсий

В Приморье задержали третьего похитителя людей из-за пенсий - РИА Новости, 19.03.2022

В Приморье задержали третьего похитителя людей из-за пенсий

Правоохранители в Приморье задержали еще одного участника преступной группы, которая похищала людей ради пенсий, есть пятая пострадавшая, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T06:14

2022-03-19T06:14

2022-03-19T06:41

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Правоохранители в Приморье задержали еще одного участника преступной группы, которая похищала людей ради пенсий, есть пятая пострадавшая, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.Накануне следователи и прокуратура сообщили, что двух женщин задержали по подозрению в похищении в 2018 году трех человек в приморском Арсеньеве ради присвоения пенсий. По данным прокуратуры, злоумышленницы удерживали жертв два года. Позже они похитили и четвертого члена этой семьи, инвалида. Уголовное дело возбуждено по п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). По данным СК, похитительницы заперли своих жертв в квартире дома по улице Садовая, "постоянно избивали" их. Одной фигурантке 36 лет, другой — 40.Он отметил, что по версии следствия, 21 октября 2019 года подозреваемый вместе с двумя женщинами 40 и 35 лет приехал на автомобиле в село Чугуевка, чтобы похитить 49-летнюю женщину."Фигуранты вошли в дом по улице Кошевого и, применяя насилие к потерпевшей, переместили ее в автомобиль. После этого увезли ее в город Арсеньев в квартиру по улице Садовая, где удерживали до мая 2020 года. Мотивом преступления стали пенсионные выплаты, которые получала женщина и которые все это время забирали у нее фигуранты", — отметил собеседник.Он уточнил, что пострадавшая — из той же семьи, которую похитили две женщины.По ходатайству следователя суд избрал в отношении одной из женщин меру пресечения в виде заключения под стражу, вопрос о мере пресечения в отношении мужчины также решается. Как позднее рассказали РИА Новости в ведомстве, вторая женщина также арестована.

https://ria.ru/20220318/pokhischenie-1778811694.html

https://ria.ru/20211213/ubiystvo-1763384696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край