15:16 19.03.2022 (обновлено: 15:45 19.03.2022)
Лавров считает, что в разрушении ОПЕК+ никто не заинтересован
Глава МИД Лавров: механизм ОПЕК+ не будет разрушен, в этом никто не заинтересован
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Нет оснований полагать, что механизм ОПЕК+ будет разрушен, никто в этом не заинтересован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я пока не вижу оснований полагать, что этот механизм будет каким-то образом разрушен. Никто в этом не заинтересован", - сказал министр во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".
Президент США Джо Байден ранее подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Параллельно с этим о намерении со временем сократить импорт российских энергоносителей также заявили ряд европейских стран. Также на фоне ситуации вокруг Украине западные государства ввели несколько пакетов жестких экономических санкций против РФ.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.