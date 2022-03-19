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Лавров считает, что в разрушении ОПЕК+ никто не заинтересован - РИА Новости, 19.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220319/opek-1779023911.html
Лавров считает, что в разрушении ОПЕК+ никто не заинтересован
Лавров считает, что в разрушении ОПЕК+ никто не заинтересован - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров считает, что в разрушении ОПЕК+ никто не заинтересован
Нет оснований полагать, что механизм ОПЕК+ будет разрушен, никто в этом не заинтересован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:16
2022-03-19T15:45
опек
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
сергей лавров
экономика
в мире
"лидеры россии"
джо байден
цены на нефть
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Нет оснований полагать, что механизм ОПЕК+ будет разрушен, никто в этом не заинтересован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Я пока не вижу оснований полагать, что этот механизм будет каким-то образом разрушен. Никто в этом не заинтересован", - сказал министр во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".Президент США Джо Байден ранее подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Параллельно с этим о намерении со временем сократить импорт российских энергоносителей также заявили ряд европейских стран. Также на фоне ситуации вокруг Украине западные государства ввели несколько пакетов жестких экономических санкций против РФ.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
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опек, сергей лавров, экономика, в мире, "лидеры россии", джо байден, цены на нефть, сша, россия, украина
15:16 19.03.2022 (обновлено: 15:45 19.03.2022)
 
Лавров считает, что в разрушении ОПЕК+ никто не заинтересован

Глава МИД Лавров: механизм ОПЕК+ не будет разрушен, в этом никто не заинтересован

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Нет оснований полагать, что механизм ОПЕК+ будет разрушен, никто в этом не заинтересован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я пока не вижу оснований полагать, что этот механизм будет каким-то образом разрушен. Никто в этом не заинтересован", - сказал министр во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".
Президент США Джо Байден ранее подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Параллельно с этим о намерении со временем сократить импорт российских энергоносителей также заявили ряд европейских стран. Также на фоне ситуации вокруг Украине западные государства ввели несколько пакетов жестких экономических санкций против РФ.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
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США попытаются развалить соглашение ОПЕК+, считает эксперт
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКСергей ЛавровЭкономикаВ мире"Лидеры России"Джо БайденЦены на нефтьСШАРоссияУкраина
 
 
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