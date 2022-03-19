https://ria.ru/20220319/opek-1779023911.html

Лавров считает, что в разрушении ОПЕК+ никто не заинтересован

Лавров считает, что в разрушении ОПЕК+ никто не заинтересован - РИА Новости, 19.03.2022

Лавров считает, что в разрушении ОПЕК+ никто не заинтересован

Нет оснований полагать, что механизм ОПЕК+ будет разрушен, никто в этом не заинтересован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:16

2022-03-19T15:16

2022-03-19T15:45

опек

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

сергей лавров

экономика

в мире

"лидеры россии"

джо байден

цены на нефть

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Нет оснований полагать, что механизм ОПЕК+ будет разрушен, никто в этом не заинтересован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Я пока не вижу оснований полагать, что этот механизм будет каким-то образом разрушен. Никто в этом не заинтересован", - сказал министр во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".Президент США Джо Байден ранее подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Параллельно с этим о намерении со временем сократить импорт российских энергоносителей также заявили ряд европейских стран. Также на фоне ситуации вокруг Украине западные государства ввели несколько пакетов жестких экономических санкций против РФ.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.

https://ria.ru/20220309/neft-1777218805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

опек, сергей лавров, экономика, в мире, "лидеры россии", джо байден, цены на нефть, сша, россия, украина