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ВСУ за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР
ВСУ за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР
Украинские войска за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T07:27
2022-03-19T07:27
2022-03-19T07:27
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ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, луганск
ВСУ за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР
Украинские войска за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР