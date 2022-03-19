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ВСУ за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022
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ВСУ за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР
ВСУ за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР
Украинские войска за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T07:27
2022-03-19T07:27
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, луганск
07:27 19.03.2022
 
ВСУ за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Украинские войска за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие народной милиции ЛНР
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по двум населенным пунктам республики", — говорится в сводке представительства ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганск
 
 
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