Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/obstrel-1779017796.html
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов
Украинские войска в очередной раз в субботу открыли огонь по Донецку, выпустили более 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:37
2022-03-19T14:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776322864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4eae3086e6a26784f9456414eeef6264.jpg
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз в субботу открыли огонь по Донецку, выпустили более 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел поселка шахты "Трудовская" Донецка зафиксирован в 13.00, по нему было выпущено 14 снарядов калибром 122 миллиметра.Ранее в субботу в ДНР было зафиксировано три обстрела Донецка. По данным мэра города Андрея Кулемзина, из-за обстрелов украинских войск без электричества остались около 31 тысячи жителей города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/shakhta-1779011432.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776322864_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47c756cfb23e49857d6ff4db3626c97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
14:37 19.03.2022 (обновлено: 14:51 19.03.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов калибром 122 мм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Житель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз в субботу открыли огонь по Донецку, выпустили более 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрел поселка шахты "Трудовская" Донецка зафиксирован в 13.00, по нему было выпущено 14 снарядов калибром 122 миллиметра.
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
13:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В обесточенных из-за обстрелов шахтах в ДНР находятся более 130 человек
Ранее в субботу в ДНР было зафиксировано три обстрела Донецка. По данным мэра города Андрея Кулемзина, из-за обстрелов украинских войск без электричества остались около 31 тысячи жителей города.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала