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Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 19.03.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска в очередной раз в субботу открыли огонь по Донецку, выпустили более 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:37

2022-03-19T14:37

2022-03-19T14:51

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз в субботу открыли огонь по Донецку, выпустили более 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел поселка шахты "Трудовская" Донецка зафиксирован в 13.00, по нему было выпущено 14 снарядов калибром 122 миллиметра.Ранее в субботу в ДНР было зафиксировано три обстрела Донецка. По данным мэра города Андрея Кулемзина, из-за обстрелов украинских войск без электричества остались около 31 тысячи жителей города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220319/shakhta-1779011432.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина