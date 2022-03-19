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ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/obstrel-1779010994.html
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за полтора часа обстреляли населенные пункты Еленовка, Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка в Донецкой народной республике, РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:45
2022-03-19T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли населенные пункты Еленовка, Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: произведено 5 выстрелов из танка; 11.45 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"; 11.55 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра; 12.30 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра; 12.45 (время совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра",- говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
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в мире, днр, украина
13:45 19.03.2022 (обновлено: 14:24 19.03.2022)
 
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

В ДНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских военных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР под Мариуполем
Военнослужащие ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие ДНР под Мариуполем. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли населенные пункты Еленовка, Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: произведено 5 выстрелов из танка; 11.45 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"; 11.55 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра; 12.30 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра; 12.45 (время совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра",- говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим России в Грозном - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
14:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров сообщил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев
 
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