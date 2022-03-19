https://ria.ru/20220319/obstrel-1779010994.html

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полтора часа обстреляли населенные пункты Еленовка, Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка в Донецкой народной республике, РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:45

2022-03-19T13:45

2022-03-19T14:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778731386_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_ecf79790b069adfcadad3dc413f8ca81.jpg

ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли населенные пункты Еленовка, Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: произведено 5 выстрелов из танка; 11.45 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"; 11.55 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра; 12.30 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра; 12.45 (время совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра",- говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220319/dobrovoltsy-1779015889.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина