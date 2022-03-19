13:45 19.03.2022 (обновлено: 14:24 19.03.2022)
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских военных
Военнослужащие ДНР под Мариуполем. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли населенные пункты Еленовка, Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: произведено 5 выстрелов из танка; 11.45 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"; 11.55 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра; 12.30 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра; 12.45 (время совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра",- говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.