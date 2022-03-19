https://ria.ru/20220319/natsionalisty-1779064820.html
Жители Мариуполя рассказали, как националисты прятались между школами
Жители Мариуполя рассказали, как националисты прятались между школами - РИА Новости, 19.03.2022
Жители Мариуполя рассказали, как националисты прятались между школами
Украинские националисты приезжали в Мариуполь на бронированных машинах, отстреливались, прятались между школами и детсадами и уезжали, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T20:48
2022-03-19T20:48
2022-03-19T22:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Украинские националисты приезжали в Мариуполь на бронированных машинах, отстреливались, прятались между школами и детсадами и уезжали, рассказала РИА Новости жительница Мариуполя Галина."Молодые люди (националисты - ред.) страшные в наколках, не понимают вообще ничего. Они к нам сюда подъезжали. Мы спросили - ребята, что ж вы делаете? Хотите воевать? Туда за город идите. Что же вы прячетесь между школами, между детскими садами, между жилыми домами, между людьми", - сказала она.По словам Галины, националисты "приезжали, отстрелялись и убегали"."Они с нами не общались, мы спросили, они ноль внимания. Они же на бронированных машинах приезжали. Я говорила, ребята уезжайте отсюда. Мы нелюди, мы никто для них", - сказала жительница Мариуполя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/bezhenets-1779056340.html
https://ria.ru/20220319/natsionalisty-1779017641.html
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Жительница Мариуполя о том, как националисты прятались между школами и детсадами
Жительница Мариуполя рассказала, как украинские националисты прятались между школами и детсадами: "Приезжали, как крысы, отстрелялись, и убегали".
2022-03-19T20:48
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина, мариуполь
20:48 19.03.2022 (обновлено: 22:42 19.03.2022)
Жители Мариуполя рассказали, как националисты прятались между школами
Жители Мариуполя: украинские националисты прятались между школами и детсадами