Рейтинг@Mail.ru
В Москве несколько торговых сетей присоединились к ограничению наценок - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/natsenki-1778967659.html
В Москве несколько торговых сетей присоединились к ограничению наценок
В Москве несколько торговых сетей присоединились к ограничению наценок - РИА Новости, 19.03.2022
В Москве несколько торговых сетей присоединились к ограничению наценок
Торговые сети "Авоська", "Азбука Вкуса", "БиМ", "ВкусВилл", "Да!", "Магнолия", "Мираторг", "Мясновъ" присоединились к инициативе по ограничению наценок,... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:05
2022-03-19T03:10
общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_257:242:1920:1177_1920x0_80_0_0_957bb48566122a351bcd59efc949846c.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Торговые сети "Авоська", "Азбука Вкуса", "БиМ", "ВкусВилл", "Да!", "Магнолия", "Мираторг", "Мясновъ" присоединились к инициативе по ограничению наценок, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.Подчеркивается, что торговые сети самостоятельно определяют позиции, период и предельный размер наценки.Ранее такую инициативу поддержали "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик"."Мы благодарим московских ритейлеров, поддержавших инициативу для повышения доступности продовольственных товаров в столице. В перечень товаров каждой сети входят такие продукты как: овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб, молоко. Некоторые включили в него рыбу, куриное и свиное мясо, а также средства гигиены и бытовую химию", — приводятся на сайте слова руководителя московского УФАС Екатерины Соловьевой.
https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_e6f77b2e6c616107164738a1282d1442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия
03:05 19.03.2022 (обновлено: 03:10 19.03.2022)
 
В Москве несколько торговых сетей присоединились к ограничению наценок

"Азбука Вкуса" и "ВкусВилл" присоединились к инициативе по ограничению наценок в Москве

© Pixabay / Squirrel_photosПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© Pixabay / Squirrel_photos
Продуктовый магазин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Торговые сети "Авоська", "Азбука Вкуса", "БиМ", "ВкусВилл", "Да!", "Магнолия", "Мираторг", "Мясновъ" присоединились к инициативе по ограничению наценок, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

"Московское УФАС России совместно с Департаментом торговли и услуг правительства Москвы провело ряд совещаний с крупными региональными торговыми сетями... По итогам совещаний торговые сети "Авоська", "Азбука Вкуса", "БиМ", "ВкусВилл", "Да!", "Магнолия", "Мираторг", "Мясновъ" присоединились к инициативе добровольного ограничения надбавок", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что торговые сети самостоятельно определяют позиции, период и предельный размер наценки.
Ранее такую инициативу поддержали "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик".
"Мы благодарим московских ритейлеров, поддержавших инициативу для повышения доступности продовольственных товаров в столице. В перечень товаров каждой сети входят такие продукты как: овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб, молоко. Некоторые включили в него рыбу, куриное и свиное мясо, а также средства гигиены и бытовую химию", — приводятся на сайте слова руководителя московского УФАС Екатерины Соловьевой.
Покупатели перед открытием гипермаркета АШАН Казань в ТЦ Южный - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 08:00
Пытаются "погреть руки": кто разгоняет инфляцию в регионах
 
ОбществоМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала