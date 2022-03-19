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В Москве несколько торговых сетей присоединились к ограничению наценок

В Москве несколько торговых сетей присоединились к ограничению наценок - РИА Новости, 19.03.2022

В Москве несколько торговых сетей присоединились к ограничению наценок

Торговые сети "Авоська", "Азбука Вкуса", "БиМ", "ВкусВилл", "Да!", "Магнолия", "Мираторг", "Мясновъ" присоединились к инициативе по ограничению наценок,... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T03:05

2022-03-19T03:05

2022-03-19T03:10

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Торговые сети "Авоська", "Азбука Вкуса", "БиМ", "ВкусВилл", "Да!", "Магнолия", "Мираторг", "Мясновъ" присоединились к инициативе по ограничению наценок, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.Подчеркивается, что торговые сети самостоятельно определяют позиции, период и предельный размер наценки.Ранее такую инициативу поддержали "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик"."Мы благодарим московских ритейлеров, поддержавших инициативу для повышения доступности продовольственных товаров в столице. В перечень товаров каждой сети входят такие продукты как: овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб, молоко. Некоторые включили в него рыбу, куриное и свиное мясо, а также средства гигиены и бытовую химию", — приводятся на сайте слова руководителя московского УФАС Екатерины Соловьевой.

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Никита Стома

общество, москва, россия