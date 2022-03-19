https://ria.ru/20220319/muzey-1778825558.html

Фрагмент подлодки "Курск" представили в музее 10-го судоремонтного завода

Фрагмент подлодки "Курск" представили в музее 10-го судоремонтного завода - РИА Новости, 19.03.2022

Фрагмент подлодки "Курск" представили в музее 10-го судоремонтного завода

В городе Полярном Мурманской области начал работу музей 10-го судоремонтного завода (СРЗ). В нем представлены модели отремонтированных кораблей, документы и... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:00

2022-03-19T15:00

2022-03-19T15:02

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В городе Полярном Мурманской области начал работу музей 10-го судоремонтного завода (СРЗ). В нем представлены модели отремонтированных кораблей, документы и фотографии об истории предприятия и города, а также другие объекты, рассказала РИА Новости руководитель группы по связям с общественностью АО "10 судоремонтный завод" (ОСК) Ольга Попова.По ее словам, администрация завода решила обустроить музей, чтобы заинтересовать работой на предприятии выпускников. В 2021 году этот проект Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России был поддержан Фондом президентских грантов. Сам ремонт сделали за счет предприятия, а выделенные деньги пошли на закупку выставочного оборудования.В экспозиции уделили внимание периоду постройки предприятия в 1930-х. Здесь представлены фотографии, на которых запечатлены рабочие и виды создающегося на глазах города."Заводчане строили город. Сейчас очень много действующей социальной инфраструктуры, спортивная и музыкальная школы, горнолыжный склон, лестницы, переходы, детские сады – две трети города было построено благодаря заводу, для заводчан и флота", – рассказала Попова.Есть материалы и о ремонте выдающихся кораблей, например первой атомной подводной лодки К-3, о ее подготовке к первому ледовому походу. В одном из помещений музея оборудована каюта плавучего контрольно-дозиметрического судна ПКДС. Это кабинет одного из директоров предприятия Виктора Кольнера, организаторы постарались сохранить аутентичные детали – на стенах висят графики с информацией о сроках изготовления заказов, размещены приборы, мебель. Все это можно трогать руками. Завод участвовал в операции по подъему и утилизации АПЛ "Курск", поэтому в экспозиции представлены фрагменты корпуса. Есть и экспонаты с подлодки К-21.Первыми в музей смогут попасть заводчане и ветераны предприятия. Его открытие приурочено к Дню моряка-подводника. Для тех, кто уже переехал в другие города, снимут видеоэкскурсию. Музей находится на территории режимного предприятия, но экскурсии смогут посещать и дети.

https://ria.ru/20220313/muzey-1775125965.html

https://ria.ru/20220209/zavod-1771955536.html

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морская держава, россия, мурманск