https://ria.ru/20220319/motospasateli-1779277225.html

Мотогруппы спасателей в Москве приступили к допподготовке перед мотосезоном

Мотогруппы спасателей в Москве приступили к допподготовке перед мотосезоном - РИА Новости, 21.03.2022

Мотогруппы спасателей в Москве приступили к допподготовке перед мотосезоном

Мотогруппы спасателей в Москве приступили к дополнительной подготовке перед новым мотосезоном, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-19T13:55

2022-03-19T13:55

2022-03-21T14:47

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москва

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мотогруппы спасателей в Москве приступили к дополнительной подготовке перед новым мотосезоном, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Мотогруппы спасателей приступили к дополнительной подготовке перед новым мотосезоном. В составе пожарно-спасательного гарнизона столицы работают одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах. Мобильность групп позволяет им первыми прибывать на место происшествия и максимально оперативно оказывать помощь пострадавшим, еще до прибытия основных подразделений. Тренировки перед новым сезоном проходят дважды в неделю", - говорится в сообщении.Отмечается, что в программе тренировок - теория вождения и практические занятия – управление мотоциклом в условиях плотного транспортного потока, в жилых районах, совершенствование навыков проведения аварийно-спасательных работ и оказания первой помощи. Далее каждого специалиста ждет экзамен.Также в сообщении уточняется, что в прошлом году мотогруппы совершили более 2 тысяч выездов. Маршруты ежедневного патрулирования охватывают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха во всех административных округах столицы.

https://ria.ru/20210527/spasateli-1733964646.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва