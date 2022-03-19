Рейтинг@Mail.ru
Мотогруппы спасателей в Москве приступили к допподготовке перед мотосезоном - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220319/motospasateli-1779277225.html
Мотогруппы спасателей в Москве приступили к допподготовке перед мотосезоном
Мотогруппы спасателей в Москве приступили к допподготовке перед мотосезоном - РИА Новости, 21.03.2022
Мотогруппы спасателей в Москве приступили к допподготовке перед мотосезоном
Мотогруппы спасателей в Москве приступили к дополнительной подготовке перед новым мотосезоном, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-19T13:55
2022-03-21T14:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733963396_0:275:3069:2001_1920x0_80_0_0_039fa473decdc11e93731ef23598643a.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мотогруппы спасателей в Москве приступили к дополнительной подготовке перед новым мотосезоном, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Мотогруппы спасателей приступили к дополнительной подготовке перед новым мотосезоном. В составе пожарно-спасательного гарнизона столицы работают одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах. Мобильность групп позволяет им первыми прибывать на место происшествия и максимально оперативно оказывать помощь пострадавшим, еще до прибытия основных подразделений. Тренировки перед новым сезоном проходят дважды в неделю", - говорится в сообщении.Отмечается, что в программе тренировок - теория вождения и практические занятия – управление мотоциклом в условиях плотного транспортного потока, в жилых районах, совершенствование навыков проведения аварийно-спасательных работ и оказания первой помощи. Далее каждого специалиста ждет экзамен.Также в сообщении уточняется, что в прошлом году мотогруппы совершили более 2 тысяч выездов. Маршруты ежедневного патрулирования охватывают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха во всех административных округах столицы.
https://ria.ru/20210527/spasateli-1733964646.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733963396_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_184ddd4167402949693d75f3cf1449d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
13:55 19.03.2022 (обновлено: 14:47 21.03.2022)
 

Мотогруппы спасателей в Москве приступили к допподготовке перед мотосезоном

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы моют свои мотоциклы
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы моют свои мотоциклы - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мотогруппы спасателей в Москве приступили к дополнительной подготовке перед новым мотосезоном, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Мотогруппы спасателей приступили к дополнительной подготовке перед новым мотосезоном. В составе пожарно-спасательного гарнизона столицы работают одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах. Мобильность групп позволяет им первыми прибывать на место происшествия и максимально оперативно оказывать помощь пострадавшим, еще до прибытия основных подразделений. Тренировки перед новым сезоном проходят дважды в неделю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программе тренировок - теория вождения и практические занятия – управление мотоциклом в условиях плотного транспортного потока, в жилых районах, совершенствование навыков проведения аварийно-спасательных работ и оказания первой помощи. Далее каждого специалиста ждет экзамен.
Также в сообщении уточняется, что в прошлом году мотогруппы совершили более 2 тысяч выездов. Маршруты ежедневного патрулирования охватывают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха во всех административных округах столицы.
Сотрудник мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая 2021, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Предельная собранность: один день из жизни спасателей на мотоциклах
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала