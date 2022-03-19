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Госдеп начинает сползать со своих "непоколебимых" позиций, заявил Медведев - РИА Новости, 19.03.2022
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Госдеп начинает сползать со своих "непоколебимых" позиций, заявил Медведев
Госдеп начинает сползать со своих "непоколебимых" позиций, заявил Медведев - РИА Новости, 19.03.2022
Госдеп начинает сползать со своих "непоколебимых" позиций, заявил Медведев
Оппоненты России всегда сами приходили к ней с просьбой вернуться за стол переговоров, именно это сейчас и происходит - госдеп после первых истерических жестов... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:09
2022-03-19T16:10
сша
ссср
дмитрий медведев
россия
государственный департамент сша
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Оппоненты России всегда сами приходили к ней с просьбой вернуться за стол переговоров, именно это сейчас и происходит - госдеп после первых истерических жестов начинает сползать со своих "непоколебимых" позиций, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Кризисы, санкции, угрозы и политическое давление мы проходили уже не раз – в 2008, 2014, 2018-м. Я уже не говорю о том, что в отношении СССР различные санкции вводились больше десятка раз. Мы давно перестали бояться. А потом – и очень скоро – наши оппоненты сами приходили к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что" так уже сейчас и выходит"."Госдеп США после первых истерических жестов постепенно начинает сползать со своих "непоколебимых" позиций. Уже прозвучали осторожные заявления о возможной отмене большинства санкций. Оказывается, это всего лишь "инструмент", не пригодный для постоянного использования. "Если и когда", if and when – есть у англоговорящих такое словосочетание, когда не слишком-то уверен в своей будущей правоте. В данном случае уж точно "когда", а не "если". Плавали, знаем", - добавил Медведев.
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сша, ссср, дмитрий медведев, россия, государственный департамент сша
16:09 19.03.2022 (обновлено: 16:10 19.03.2022)
 
Госдеп начинает сползать со своих "непоколебимых" позиций, заявил Медведев

Медведев: Госдеп после истерических жестов начинает сползать с "непоколебимых" позиций

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Оппоненты России всегда сами приходили к ней с просьбой вернуться за стол переговоров, именно это сейчас и происходит - госдеп после первых истерических жестов начинает сползать со своих "непоколебимых" позиций, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Кризисы, санкции, угрозы и политическое давление мы проходили уже не раз – в 2008, 2014, 2018-м. Я уже не говорю о том, что в отношении СССР различные санкции вводились больше десятка раз. Мы давно перестали бояться. А потом – и очень скоро – наши оппоненты сами приходили к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что" так уже сейчас и выходит".
"Госдеп США после первых истерических жестов постепенно начинает сползать со своих "непоколебимых" позиций. Уже прозвучали осторожные заявления о возможной отмене большинства санкций. Оказывается, это всего лишь "инструмент", не пригодный для постоянного использования. "Если и когда", if and when – есть у англоговорящих такое словосочетание, когда не слишком-то уверен в своей будущей правоте. В данном случае уж точно "когда", а не "если". Плавали, знаем", - добавил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
15:58
Западные компании хотят вернуться на российский рынок, заявил Медведев
 
СШАСССРДмитрий МедведевРоссияГосударственный департамент США
 
 
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