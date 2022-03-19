https://ria.ru/20220319/litsemery-1778995770.html

США поймали на лицемерии в ситуации с Украиной

В Китае рассказали о безнаказанном лицемерии США - РИА Новости, 19.03.2022

США поймали на лицемерии в ситуации с Украиной

Соединенные Штаты постоянно требуют от других стран соблюдения различных конвенций, однако в случаях, когда сами их нарушают, не признают никаких расследований... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T11:52

2022-03-19T11:52

2022-03-19T15:51

в мире

багдад (город)

киев

сша

совет безопасности оон

министерство обороны сша

китай

украина

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты постоянно требуют от других стран соблюдения различных конвенций, однако в случаях, когда сами их нарушают, не признают никаких расследований и доказательств, пишет китайская газета "Жэньминь жибао".По словам автора статьи, Вашингтон часто занимается "расследованиями и инспекциями", чтобы вмешаться в чужие дела под предлогом "озабоченности". Так произошло в 1993 году с китайским контейнеровозом "Иньхэ": США, сославшись на некие данные разведки, утверждали, что на корабле перевозили химические вещества, после чего перехватили судно. Однако позже Штатам пришлось признать, что ничего запрещенного там не было.Схожая ситуация произошла в 2003-м, когда Вашингтон необоснованно обвинил Багдад в разработке оружия массового поражения. Так и не дождавшись разрешения со стороны Совбеза ООН, они начали вторжение в нарушение Устава организации. При этом, "заботясь" о других странах, Соединенные Штаты при обвинениях в свой адрес не хотят смотреть правде в глаза, а международное сообщество не в силах проверить, имели ли место нарушения.Речь идет о ситуации с военно-биологической деятельностью Америки на Украине и опубликованных Москвой документах по этому поводу. Что характерно, в Вашингтоне отреагировали крайне сумбурно: сначала назвали это ложной информацией, потом утверждали, будто Москва сама планирует применить такое оружие против Киева, а в итоге заявили, что никогда не нарушали конвенций и действовали открыто, напомнил автор материала. При этом, по его мнению, приведенные Соединенными Штатами аргументы оказались весьма противоречивы.Сравнительный анализ этих событий четко демонстрирует лицемерное поведение Вашингтона, действующего в угоду лишь своим интересам, продолжает обозреватель. Тем не менее Конвенция о запрещении биологического оружия, в частности ее пятый и шестой пункты об урегулировании разногласий, остаются в силе, и США должны дать внятный ответ международному сообществу, подытожил автор статьи.Минобороны ранее провело презентацию, из которой следует, что Штаты потратили более 200 миллионов долларов на работу лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. По информации российского ведомства, там сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220319/bayden-1778985023.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/kitay-1778935969.html

багдад (город)

киев

сша

китай

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, багдад (город), киев, сша, совет безопасности оон, министерство обороны сша, китай, украина