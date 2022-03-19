11:52 19.03.2022 (обновлено: 15:51 19.03.2022)
В Китае рассказали о безнаказанном лицемерии США
"Жэньминь жибао": США проявили лицемерие в ситуации с биолабораториями на Украине
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты постоянно требуют от других стран соблюдения различных конвенций, однако в случаях, когда сами их нарушают, не признают никаких расследований и доказательств, пишет китайская газета "Жэньминь жибао".
По словам автора статьи, Вашингтон часто занимается "расследованиями и инспекциями", чтобы вмешаться в чужие дела под предлогом "озабоченности". Так произошло в 1993 году с китайским контейнеровозом "Иньхэ": США, сославшись на некие данные разведки, утверждали, что на корабле перевозили химические вещества, после чего перехватили судно. Однако позже Штатам пришлось признать, что ничего запрещенного там не было.
Схожая ситуация произошла в 2003-м, когда Вашингтон необоснованно обвинил Багдад в разработке оружия массового поражения. Так и не дождавшись разрешения со стороны Совбеза ООН, они начали вторжение в нарушение Устава организации. При этом, "заботясь" о других странах, Соединенные Штаты при обвинениях в свой адрес не хотят смотреть правде в глаза, а международное сообщество не в силах проверить, имели ли место нарушения.
Речь идет о ситуации с военно-биологической деятельностью Америки на Украине и опубликованных Москвой документах по этому поводу. Что характерно, в Вашингтоне отреагировали крайне сумбурно: сначала назвали это ложной информацией, потом утверждали, будто Москва сама планирует применить такое оружие против Киева, а в итоге заявили, что никогда не нарушали конвенций и действовали открыто, напомнил автор материала. При этом, по его мнению, приведенные Соединенными Штатами аргументы оказались весьма противоречивы.
Сравнительный анализ этих событий четко демонстрирует лицемерное поведение Вашингтона, действующего в угоду лишь своим интересам, продолжает обозреватель. Тем не менее Конвенция о запрещении биологического оружия, в частности ее пятый и шестой пункты об урегулировании разногласий, остаются в силе, и США должны дать внятный ответ международному сообществу, подытожил автор статьи.
Минобороны ранее провело презентацию, из которой следует, что Штаты потратили более 200 миллионов долларов на работу лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. По информации российского ведомства, там сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона.
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