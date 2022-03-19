https://ria.ru/20220319/lavrov-1779037914.html

Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем

Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем - РИА Новости, 19.03.2022

Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем

Россия не имеет шкурного интереса в том, чтобы мешать восстановлению СВДП из-за того, что снятие нефтяного эмбарго с Ирана позволит США заменить российскую... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T16:48

2022-03-19T16:48

2022-03-19T16:48

в мире

венесуэла

иран

каракас

сша

политика

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия не имеет шкурного интереса в том, чтобы мешать восстановлению СВДП из-за того, что снятие нефтяного эмбарго с Ирана позволит США заменить российскую нефть на мировом рынке, Москва никогда не предает своих друзей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы в политике никогда друзей не предаем. Венесуэла нам друг, Иран нам близкое очень государство. Во-вторых, мы не шкурничаем. Американцы шкурничают. Они реально стали видите как: "а, нужно русских проучить, ну хорошо, тогда бог с ним с режимом в Каракасе, - как они его называли, - бог с ним с Ираном, давайте поскорее восстановим эту программу, лишь бы нам сейчас русских наказать", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России"."Это отражение проблем, которые связаны не только с международными институтами, сколько с так называемой демократией, которая как оказалось совсем не либеральная и совсем не демократия", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220319/lavrov-1779024482.html

венесуэла

иран

каракас

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, иран, каракас, сша, политика, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), "лидеры россии"