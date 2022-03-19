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Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем - РИА Новости, 19.03.2022
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Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем
Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем
Россия не имеет шкурного интереса в том, чтобы мешать восстановлению СВДП из-за того, что снятие нефтяного эмбарго с Ирана позволит США заменить российскую... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:48
2022-03-19T16:48
в мире
венесуэла
иран
каракас
сша
политика
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия не имеет шкурного интереса в том, чтобы мешать восстановлению СВДП из-за того, что снятие нефтяного эмбарго с Ирана позволит США заменить российскую нефть на мировом рынке, Москва никогда не предает своих друзей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы в политике никогда друзей не предаем. Венесуэла нам друг, Иран нам близкое очень государство. Во-вторых, мы не шкурничаем. Американцы шкурничают. Они реально стали видите как: "а, нужно русских проучить, ну хорошо, тогда бог с ним с режимом в Каракасе, - как они его называли, - бог с ним с Ираном, давайте поскорее восстановим эту программу, лишь бы нам сейчас русских наказать", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России"."Это отражение проблем, которые связаны не только с международными институтами, сколько с так называемой демократией, которая как оказалось совсем не либеральная и совсем не демократия", - добавил Лавров.
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в мире, венесуэла, иран, каракас, сша, политика, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), "лидеры россии"
16:48 19.03.2022
 
Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем

Лавров: у России нет шкурного интереса мешать снятию нефтяного эмбарго с Ирана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Киргизской Республики Русланом Казакбаевым в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Киргизской Республики Русланом Казакбаевым в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия не имеет шкурного интереса в том, чтобы мешать восстановлению СВДП из-за того, что снятие нефтяного эмбарго с Ирана позволит США заменить российскую нефть на мировом рынке, Москва никогда не предает своих друзей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы в политике никогда друзей не предаем. Венесуэла нам друг, Иран нам близкое очень государство. Во-вторых, мы не шкурничаем. Американцы шкурничают. Они реально стали видите как: "а, нужно русских проучить, ну хорошо, тогда бог с ним с режимом в Каракасе, - как они его называли, - бог с ним с Ираном, давайте поскорее восстановим эту программу, лишь бы нам сейчас русских наказать", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 15:18
Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров
"Это отражение проблем, которые связаны не только с международными институтами, сколько с так называемой демократией, которая как оказалось совсем не либеральная и совсем не демократия", - добавил Лавров.
 
В миреВенесуэлаИранКаракасСШАПолитикаСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)"Лидеры России"
 
 
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