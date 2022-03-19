https://ria.ru/20220319/lavrov-1779037914.html
Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем
Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем
Россия не имеет шкурного интереса в том, чтобы мешать восстановлению СВДП из-за того, что снятие нефтяного эмбарго с Ирана позволит США заменить российскую... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:48
2022-03-19T16:48
2022-03-19T16:48
в мире
венесуэла
иран
каракас
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политика
сергей лавров
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия не имеет шкурного интереса в том, чтобы мешать восстановлению СВДП из-за того, что снятие нефтяного эмбарго с Ирана позволит США заменить российскую нефть на мировом рынке, Москва никогда не предает своих друзей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы в политике никогда друзей не предаем. Венесуэла нам друг, Иран нам близкое очень государство. Во-вторых, мы не шкурничаем. Американцы шкурничают. Они реально стали видите как: "а, нужно русских проучить, ну хорошо, тогда бог с ним с режимом в Каракасе, - как они его называли, - бог с ним с Ираном, давайте поскорее восстановим эту программу, лишь бы нам сейчас русских наказать", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России"."Это отражение проблем, которые связаны не только с международными институтами, сколько с так называемой демократией, которая как оказалось совсем не либеральная и совсем не демократия", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220319/lavrov-1779024482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, иран, каракас, сша, политика, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), "лидеры россии"
Лавров: мы в политике друзей не предаем и не шкурничаем
Лавров: у России нет шкурного интереса мешать снятию нефтяного эмбарго с Ирана