Рейтинг@Mail.ru
Лавров выступил за облегчение процедуры возвращения соотечественников - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/lavrov-1779034814.html
Лавров выступил за облегчение процедуры возвращения соотечественников
Лавров выступил за облегчение процедуры возвращения соотечественников - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров выступил за облегчение процедуры возвращения соотечественников
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за максимальное упрощение репатриации. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:15
2022-03-19T16:15
россия
общество
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776753163_0:0:2716:1527_1920x0_80_0_0_acc9aeed88f291ee00e7353bbe5b884e.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за максимальное упрощение репатриации."Я считаю, что репатриацию надо обязательно оформить законодательно, да, соблюдя формальности и необходимые юридические нормы, но обязательно это надо сделать - радикально облегчить возможность вернуться в Россию или просто приехать жить в Россию тем, кто ощущает себя россиянином", - сказал министр в ходе общения с участниками финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
https://ria.ru/20220315/narusheniya-1778283403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776753163_0:0:2640:1980_1920x0_80_0_0_295d8495d6069afe4803b53c58dca87a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, сергей лавров
16:15 19.03.2022
 
Лавров выступил за облегчение процедуры возвращения соотечественников

Глава МИД Лавров призвал радикально облегчить процедуру возвращения соотечественников

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за максимальное упрощение репатриации.
"Я считаю, что репатриацию надо обязательно оформить законодательно, да, соблюдя формальности и необходимые юридические нормы, но обязательно это надо сделать - радикально облегчить возможность вернуться в Россию или просто приехать жить в Россию тем, кто ощущает себя россиянином", - сказал министр в ходе общения с участниками финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:53
Россия обратилась в ООН из-за нарушения прав соотечественников за рубежом
 
РоссияОбществоСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала