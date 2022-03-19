https://ria.ru/20220319/lavrov-1779034814.html

Лавров выступил за облегчение процедуры возвращения соотечественников

Лавров выступил за облегчение процедуры возвращения соотечественников - РИА Новости, 19.03.2022

Лавров выступил за облегчение процедуры возвращения соотечественников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за максимальное упрощение репатриации. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T16:15

2022-03-19T16:15

2022-03-19T16:15

россия

общество

сергей лавров

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за максимальное упрощение репатриации."Я считаю, что репатриацию надо обязательно оформить законодательно, да, соблюдя формальности и необходимые юридические нормы, но обязательно это надо сделать - радикально облегчить возможность вернуться в Россию или просто приехать жить в Россию тем, кто ощущает себя россиянином", - сказал министр в ходе общения с участниками финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

https://ria.ru/20220315/narusheniya-1778283403.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, сергей лавров