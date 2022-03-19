15:18 19.03.2022 (обновлено: 15:49 19.03.2022)
Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров
Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Поведение Запада, даже не беря во внимание ситуацию на Украине, подтверждает его ненадежность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Даже абстрагируясь от ситуации с Украиной, от ситуации с санкциями, просто поведение Запада подтверждает его ненадежность ни как части света, где генерируются основные валюты, ни как партнеров по экономике, ни как стран, где можно хранить золотовалютные резервы. Просто своруют", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.