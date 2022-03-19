https://ria.ru/20220319/lavrov-1779024482.html

Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров

Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров - РИА Новости, 19.03.2022

Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров

Поведение Запада, даже не беря во внимание ситуацию на Украине, подтверждает его ненадежность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:18

2022-03-19T15:18

2022-03-19T15:49

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

"лидеры россии"

сша

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Поведение Запада, даже не беря во внимание ситуацию на Украине, подтверждает его ненадежность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Даже абстрагируясь от ситуации с Украиной, от ситуации с санкциями, просто поведение Запада подтверждает его ненадежность ни как части света, где генерируются основные валюты, ни как партнеров по экономике, ни как стран, где можно хранить золотовалютные резервы. Просто своруют", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220319/larov-1779021510.html

украина

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), "лидеры россии", сша, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции