Рейтинг@Mail.ru
Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/lavrov-1779024482.html
Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров
Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров - РИА Новости, 19.03.2022
Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров
Поведение Запада, даже не беря во внимание ситуацию на Украине, подтверждает его ненадежность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:18
2022-03-19T15:49
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
"лидеры россии"
сша
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Поведение Запада, даже не беря во внимание ситуацию на Украине, подтверждает его ненадежность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Даже абстрагируясь от ситуации с Украиной, от ситуации с санкциями, просто поведение Запада подтверждает его ненадежность ни как части света, где генерируются основные валюты, ни как партнеров по экономике, ни как стран, где можно хранить золотовалютные резервы. Просто своруют", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220319/larov-1779021510.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5a0911d2de56861468aff20765d00939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), "лидеры россии", сша, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции
15:18 19.03.2022 (обновлено: 15:49 19.03.2022)
 
Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров

Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Поведение Запада, даже не беря во внимание ситуацию на Украине, подтверждает его ненадежность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Даже абстрагируясь от ситуации с Украиной, от ситуации с санкциями, просто поведение Запада подтверждает его ненадежность ни как части света, где генерируются основные валюты, ни как партнеров по экономике, ни как стран, где можно хранить золотовалютные резервы. Просто своруют", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
15:02
Лавров заявил, что Запад сам себя загнал в тупик
 
УкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)"Лидеры России"СШАРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала