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Лавров назвал консенсус в НАТО и ЕС по санкциям фикцией - РИА Новости, 19.03.2022
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Лавров назвал консенсус в НАТО и ЕС по санкциям фикцией
Лавров назвал консенсус в НАТО и ЕС по санкциям фикцией - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров назвал консенсус в НАТО и ЕС по санкциям фикцией
Консенсус в НАТО и ЕС по санкциям - фикция, там присутствует круговая порука, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:10
2022-03-19T15:40
в мире
нато
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
сша
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Консенсус в НАТО и ЕС по санкциям - фикция, там присутствует круговая порука, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы исходим из того, что наши друзья - это равные нам люди, государства и страны, и партии политические. В отличие от западных структур, где демократии маловато. Да, там придумали консенсус в НАТО и Евросоюзе, но этот консенсус - фикция", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России"."Потому что когда очередные санкции еще принимали до нынешнего этапа, в развитие нашего геополитического пространства, с 2014 года была целая серия этих санкций на ровном месте. Вроде бы все уже произошло: и Крым, и Донбасс, минские договоренности. Каждые полгода новые санкции накидывали", - добавил он.Как добавил глава МИД РФ, многие его европейские коллеги один на один говорили, что понимают, что санкции - глупость и путь в никуда, но существует консенсус."Я сказал одному, что консенсус означает, что если хотя бы один против, то решения нет. Если ты против, то скажи об этом. Это такая круговая порука", - отметил Лавров.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента сообщил, что введенные США против России санкции из-за Украины не планируются как постоянные.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220319/larov-1779021510.html
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в мире, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, сша, россия, санкции в отношении россии, санкции
15:10 19.03.2022 (обновлено: 15:40 19.03.2022)
 
Лавров назвал консенсус в НАТО и ЕС по санкциям фикцией

Лавров: консенсус в НАТО и ЕС по санкциям — фикция, там присутствует круговая порука

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Консенсус в НАТО и ЕС по санкциям - фикция, там присутствует круговая порука, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что наши друзья - это равные нам люди, государства и страны, и партии политические. В отличие от западных структур, где демократии маловато. Да, там придумали консенсус в НАТО и Евросоюзе, но этот консенсус - фикция", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
"Потому что когда очередные санкции еще принимали до нынешнего этапа, в развитие нашего геополитического пространства, с 2014 года была целая серия этих санкций на ровном месте. Вроде бы все уже произошло: и Крым, и Донбасс, минские договоренности. Каждые полгода новые санкции накидывали", - добавил он.
Как добавил глава МИД РФ, многие его европейские коллеги один на один говорили, что понимают, что санкции - глупость и путь в никуда, но существует консенсус.
"Я сказал одному, что консенсус означает, что если хотя бы один против, то решения нет. Если ты против, то скажи об этом. Это такая круговая порука", - отметил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
15:02
Лавров заявил, что Запад сам себя загнал в тупик
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента сообщил, что введенные США против России санкции из-за Украины не планируются как постоянные.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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В миреНАТОСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаСШАРоссияСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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