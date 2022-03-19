15:10 19.03.2022 (обновлено: 15:40 19.03.2022)
Лавров назвал консенсус в НАТО и ЕС по санкциям фикцией
Лавров: консенсус в НАТО и ЕС по санкциям — фикция, там присутствует круговая порука
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Консенсус в НАТО и ЕС по санкциям - фикция, там присутствует круговая порука, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что наши друзья - это равные нам люди, государства и страны, и партии политические. В отличие от западных структур, где демократии маловато. Да, там придумали консенсус в НАТО и Евросоюзе, но этот консенсус - фикция", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
"Потому что когда очередные санкции еще принимали до нынешнего этапа, в развитие нашего геополитического пространства, с 2014 года была целая серия этих санкций на ровном месте. Вроде бы все уже произошло: и Крым, и Донбасс, минские договоренности. Каждые полгода новые санкции накидывали", - добавил он.
Как добавил глава МИД РФ, многие его европейские коллеги один на один говорили, что понимают, что санкции - глупость и путь в никуда, но существует консенсус.
"Я сказал одному, что консенсус означает, что если хотя бы один против, то решения нет. Если ты против, то скажи об этом. Это такая круговая порука", - отметил Лавров.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.