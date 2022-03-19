https://ria.ru/20220319/kreditovanie-1778997098.html
Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса
Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса - РИА Новости, 19.03.2022
Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса
Правительство России выделило еще более 14 миллиардов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:04
2022-03-19T12:04
2022-03-19T14:47
экономика
михаил мишустин
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство России выделило еще более 14 миллиардов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина."На дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет направлено 14,3 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Отмечается, что решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам — по ставке до 15% годовых для микро- и малого бизнеса, а также по ставке 13,5% — для средних предприятий. Добавляется, что, учитывая повышение ключевой ставки Банка России, такие займы будут востребованы.В пресс-службе кабмина уточнили, что программа льготного кредитования МСП — часть национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В ней участвуют компании из разных отраслей экономики, также возможностями программы пользуются индивидуальные предприниматели и самозанятые."В целом в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидированным ставкам", — приводят в пресс-службе слова Михаила Мишустина на заседании правительства 17 марта.Добавляется, что еще одно подписанное распоряжение кабмина увеличит на девять миллиардов капитализацию корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство. Эти деньги пойдут на предоставление гарантий для выдачи займов.
https://ria.ru/20220309/bank-1777229286.html
https://ria.ru/20220318/kreditovanie-1778817311.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, санкции в отношении россии
12:04 19.03.2022 (обновлено: 14:47 19.03.2022)
Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса
Правительство выделило еще 14 миллиардов рублей на кредитование малого и среднего бизнеса
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство России выделило еще более 14 миллиардов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина.
"На дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет направлено 14,3 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам — по ставке до 15% годовых для микро- и малого бизнеса, а также по ставке 13,5% — для средних предприятий. Добавляется, что, учитывая повышение ключевой ставки Банка России
, такие займы будут востребованы.
В пресс-службе кабмина уточнили, что программа льготного кредитования МСП — часть национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В ней участвуют компании из разных отраслей экономики, также возможностями программы пользуются индивидуальные предприниматели и самозанятые.
"В целом в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидированным ставкам", — приводят в пресс-службе слова Михаила Мишустина на заседании правительства 17 марта.
Добавляется, что еще одно подписанное распоряжение кабмина увеличит на девять миллиардов капитализацию корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство. Эти деньги пойдут на предоставление гарантий для выдачи займов.