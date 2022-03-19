https://ria.ru/20220319/kreditovanie-1778997098.html

Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса

Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса - РИА Новости, 19.03.2022

Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса

Правительство России выделило еще более 14 миллиардов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:04

2022-03-19T12:04

2022-03-19T14:47

экономика

михаил мишустин

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство России выделило еще более 14 миллиардов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина."На дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет направлено 14,3 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Отмечается, что решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам — по ставке до 15% годовых для микро- и малого бизнеса, а также по ставке 13,5% — для средних предприятий. Добавляется, что, учитывая повышение ключевой ставки Банка России, такие займы будут востребованы.В пресс-службе кабмина уточнили, что программа льготного кредитования МСП — часть национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В ней участвуют компании из разных отраслей экономики, также возможностями программы пользуются индивидуальные предприниматели и самозанятые."В целом в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидированным ставкам", — приводят в пресс-службе слова Михаила Мишустина на заседании правительства 17 марта.Добавляется, что еще одно подписанное распоряжение кабмина увеличит на девять миллиардов капитализацию корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство. Эти деньги пойдут на предоставление гарантий для выдачи займов.

https://ria.ru/20220309/bank-1777229286.html

https://ria.ru/20220318/kreditovanie-1778817311.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, россия, санкции в отношении россии