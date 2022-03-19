Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/kreditovanie-1778997098.html
Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса
Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса - РИА Новости, 19.03.2022
Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса
Правительство России выделило еще более 14 миллиардов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:04
2022-03-19T14:47
экономика
михаил мишустин
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство России выделило еще более 14 миллиардов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина."На дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет направлено 14,3 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Отмечается, что решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам — по ставке до 15% годовых для микро- и малого бизнеса, а также по ставке 13,5% — для средних предприятий. Добавляется, что, учитывая повышение ключевой ставки Банка России, такие займы будут востребованы.В пресс-службе кабмина уточнили, что программа льготного кредитования МСП — часть национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В ней участвуют компании из разных отраслей экономики, также возможностями программы пользуются индивидуальные предприниматели и самозанятые."В целом в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидированным ставкам", — приводят в пресс-службе слова Михаила Мишустина на заседании правительства 17 марта.Добавляется, что еще одно подписанное распоряжение кабмина увеличит на девять миллиардов капитализацию корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство. Эти деньги пойдут на предоставление гарантий для выдачи займов.
https://ria.ru/20220309/bank-1777229286.html
https://ria.ru/20220318/kreditovanie-1778817311.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия, санкции в отношении россии
12:04 19.03.2022 (обновлено: 14:47 19.03.2022)
 
Правительство выделило средства на льготное кредитование бизнеса

Правительство выделило еще 14 миллиардов рублей на кредитование малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство России выделило еще более 14 миллиардов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина.
"На дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет направлено 14,3 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Работа отделения банка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 09:50
Сбербанк начал принимать заявки МСП по программе льготного кредитования ЦБ
Отмечается, что решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам — по ставке до 15% годовых для микро- и малого бизнеса, а также по ставке 13,5% — для средних предприятий. Добавляется, что, учитывая повышение ключевой ставки Банка России, такие займы будут востребованы.
В пресс-службе кабмина уточнили, что программа льготного кредитования МСП — часть национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В ней участвуют компании из разных отраслей экономики, также возможностями программы пользуются индивидуальные предприниматели и самозанятые.
"В целом в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидированным ставкам", — приводят в пресс-службе слова Михаила Мишустина на заседании правительства 17 марта.
Добавляется, что еще одно подписанное распоряжение кабмина увеличит на девять миллиардов капитализацию корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство. Эти деньги пойдут на предоставление гарантий для выдачи займов.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 12:22
В КМСП рассказали о возможностях беззалогового кредитования для МСБ
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала