https://ria.ru/20220319/koronavirus-1778989039.html
В России за сутки госпитализировали 4564 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4564 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.03.2022
В России за сутки госпитализировали 4564 человека с COVID-19
Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки сократилось на 17,2 процента, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:03
2022-03-19T11:03
2022-03-19T13:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки сократилось на 17,2 процента, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. "Количество госпитализаций за сутки составило 4564 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,2%", — говорится в пресс-релизе.Накануне на стационарное лечение направили 5513 человек.Рост по этому показателю отмечен в 24 регионах, снижение — в 58, без изменений ситуация осталась в трех субъектах Федерации.Выявлено 32 958 новых случаев заражения, умерли за сутки 495 пациентов.
https://ria.ru/20220318/immunitet-1778818059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
11:03 19.03.2022 (обновлено: 13:24 19.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 4564 человека с COVID-19
В России выявили 32 958 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки сократилось на 17,2 процента, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 4564 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,2%", — говорится в пресс-релизе.
Накануне на стационарное лечение направили 5513 человек.
Рост по этому показателю отмечен в 24 регионах, снижение — в 58, без изменений ситуация осталась в трех субъектах Федерации.
Выявлено 32 958 новых случаев заражения, умерли за сутки 495 пациентов.