https://ria.ru/20220319/koronavirus-1778989039.html

В России за сутки госпитализировали 4564 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4564 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.03.2022

В России за сутки госпитализировали 4564 человека с COVID-19

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки сократилось на 17,2 процента, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T11:03

2022-03-19T11:03

2022-03-19T13:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки сократилось на 17,2 процента, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. "Количество госпитализаций за сутки составило 4564 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,2%", — говорится в пресс-релизе.Накануне на стационарное лечение направили 5513 человек.Рост по этому показателю отмечен в 24 регионах, снижение — в 58, без изменений ситуация осталась в трех субъектах Федерации.Выявлено 32 958 новых случаев заражения, умерли за сутки 495 пациентов.

https://ria.ru/20220318/immunitet-1778818059.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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