Концерт для жителей Донбасса прошел в Подмосковье
© пресс-служба правительства Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время концерта для жителей Донбасса
© пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Благотворительный концерт с участием Николая Баскова и Полины Гагариной прошел в субботу в Доме правительства Московской области для жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас временно размещены в Подмосковье, сообщает пресс-служба облправительства.
"Хочу с большим удовольствием поприветствовать всех, кто собрался сегодня у нас в Подмосковье, в этом зале. Большинство из вас приехали к нам по вынужденным обстоятельствам, и наша задача была сделать так, чтобы вы почувствовали теплоту, заботу", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Как отметили в пресс-службе, идея благотворительного концерта родилась во время одного из совещаний с губернатором, на котором обсуждалась гуманитарная помощь и поддержка жителей Донбасса. По видеоконференцсвязи к совещанию подключился и народный артист РФ Николай Басков, заявивший о готовности проводить концерты в поддержку жителей ЛДНР.
Послушать выступление российских звёзд собралось более 1000 человек. Концертная программа включала около 20 песен.
В конце февраля Московская область приняла около 1,3 тысячи беженцев из Донбасса, почти половина из них - дети. Их поселили в детских летних лагерях и оздоровительных центрах, обеспечили питанием, теплой одеждой, сим-картами, школьными принадлежностями. Почти 400 детей уже пошли в школы, напомнили в пресс-службе.