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Концерт для жителей Донбасса прошел в Подмосковье - РИА Новости, 19.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220319/kontsert-1779053576.html
Концерт для жителей Донбасса прошел в Подмосковье
Концерт для жителей Донбасса прошел в Подмосковье - РИА Новости, 19.03.2022
Концерт для жителей Донбасса прошел в Подмосковье
Благотворительный концерт с участием Николая Баскова и Полины Гагариной прошел в субботу в Доме правительства Московской области для жителей ДНР и ЛНР, которые... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T19:35
2022-03-19T19:35
новости подмосковья
общество
андрей воробьев
николай басков
московская область (подмосковье)
россия
донбасс
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Благотворительный концерт с участием Николая Баскова и Полины Гагариной прошел в субботу в Доме правительства Московской области для жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас временно размещены в Подмосковье, сообщает пресс-служба облправительства."Хочу с большим удовольствием поприветствовать всех, кто собрался сегодня у нас в Подмосковье, в этом зале. Большинство из вас приехали к нам по вынужденным обстоятельствам, и наша задача была сделать так, чтобы вы почувствовали теплоту, заботу", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Как отметили в пресс-службе, идея благотворительного концерта родилась во время одного из совещаний с губернатором, на котором обсуждалась гуманитарная помощь и поддержка жителей Донбасса. По видеоконференцсвязи к совещанию подключился и народный артист РФ Николай Басков, заявивший о готовности проводить концерты в поддержку жителей ЛДНР.Послушать выступление российских звёзд собралось более 1000 человек. Концертная программа включала около 20 песен.В конце февраля Московская область приняла около 1,3 тысячи беженцев из Донбасса, почти половина из них - дети. Их поселили в детских летних лагерях и оздоровительных центрах, обеспечили питанием, теплой одеждой, сим-картами, школьными принадлежностями. Почти 400 детей уже пошли в школы, напомнили в пресс-службе.
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общество, андрей воробьев, николай басков, московская область (подмосковье), россия, донбасс
19:35 19.03.2022
 

Концерт для жителей Донбасса прошел в Подмосковье

© пресс-служба правительства Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время концерта для жителей Донбасса
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время концерта для жителей Донбасса
© пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Благотворительный концерт с участием Николая Баскова и Полины Гагариной прошел в субботу в Доме правительства Московской области для жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас временно размещены в Подмосковье, сообщает пресс-служба облправительства.
"Хочу с большим удовольствием поприветствовать всех, кто собрался сегодня у нас в Подмосковье, в этом зале. Большинство из вас приехали к нам по вынужденным обстоятельствам, и наша задача была сделать так, чтобы вы почувствовали теплоту, заботу", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Как отметили в пресс-службе, идея благотворительного концерта родилась во время одного из совещаний с губернатором, на котором обсуждалась гуманитарная помощь и поддержка жителей Донбасса. По видеоконференцсвязи к совещанию подключился и народный артист РФ Николай Басков, заявивший о готовности проводить концерты в поддержку жителей ЛДНР.
Послушать выступление российских звёзд собралось более 1000 человек. Концертная программа включала около 20 песен.
В конце февраля Московская область приняла около 1,3 тысячи беженцев из Донбасса, почти половина из них - дети. Их поселили в детских летних лагерях и оздоровительных центрах, обеспечили питанием, теплой одеждой, сим-картами, школьными принадлежностями. Почти 400 детей уже пошли в школы, напомнили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяОбществоАндрей ВоробьевНиколай БасковМосковская область (Подмосковье)РоссияДонбасс
 
 
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