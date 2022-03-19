https://ria.ru/20220319/kontrproduktivnost-1779080431.html

В ФРГ раскритиковали эмбарго на поставки энергоносителей из России

В ФРГ раскритиковали эмбарго на поставки энергоносителей из России - РИА Новости, 19.03.2022

В ФРГ раскритиковали эмбарго на поставки энергоносителей из России

Немедленное введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России было бы контрпродуктивным, такая мера в первую очередь навредила бы немецким... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T23:52

2022-03-19T23:52

2022-03-19T23:52

цены на нефть

роберт хабек

украина

россия

германия

в мире

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Немедленное введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России было бы контрпродуктивным, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, считает глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман."Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России", - сказал Хофман в интервью газете Handelsblatt.Он отметил, что ФРГ должна больше диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако это невозможно сделать "в одночасье".Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что страна пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме.Германия намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавить от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ. Россия продолжает поставки угля, нефти и газа в ФРГ в настоящий момент.

https://ria.ru/20220319/medvedev-1779031934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

цены на нефть, роберт хабек, украина, россия, германия, в мире, санкции в отношении россии