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В ФРГ раскритиковали эмбарго на поставки энергоносителей из России - РИА Новости, 19.03.2022
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В ФРГ раскритиковали эмбарго на поставки энергоносителей из России
В ФРГ раскритиковали эмбарго на поставки энергоносителей из России - РИА Новости, 19.03.2022
В ФРГ раскритиковали эмбарго на поставки энергоносителей из России
Немедленное введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России было бы контрпродуктивным, такая мера в первую очередь навредила бы немецким... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T23:52
2022-03-19T23:52
цены на нефть
роберт хабек
украина
россия
германия
в мире
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Немедленное введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России было бы контрпродуктивным, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, считает глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман."Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России", - сказал Хофман в интервью газете Handelsblatt.Он отметил, что ФРГ должна больше диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако это невозможно сделать "в одночасье".Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что страна пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме.Германия намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавить от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ. Россия продолжает поставки угля, нефти и газа в ФРГ в настоящий момент.
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цены на нефть, роберт хабек, украина, россия, германия, в мире, санкции в отношении россии
23:52 19.03.2022
 
В ФРГ раскритиковали эмбарго на поставки энергоносителей из России

В ФРГ заявили о контрпродуктивности эмбарго на поставки энергоносителей из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Немедленное введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России было бы контрпродуктивным, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, считает глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман.
"Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России", - сказал Хофман в интервью газете Handelsblatt.
Он отметил, что ФРГ должна больше диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако это невозможно сделать "в одночасье".
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что страна пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме.
Германия намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавить от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ. Россия продолжает поставки угля, нефти и газа в ФРГ в настоящий момент.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 15:58
Западные компании хотят вернуться на российский рынок, заявил Медведев
 
Цены на нефтьРоберт ХабекУкраинаРоссияГерманияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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