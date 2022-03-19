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Лукашенко считает, что кибероружие опаснее ядерного - РИА Новости, 19.03.2022
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Лукашенко считает, что кибероружие опаснее ядерного
Лукашенко считает, что кибероружие опаснее ядерного - РИА Новости, 19.03.2022
Лукашенко считает, что кибероружие опаснее ядерного
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кибероружие опаснее ядерного. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:55
2022-03-19T13:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кибероружие опаснее ядерного."Опасность в будущем не в ядерном оружии. Есть более опасное направление, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. И человечество еще эту опасность, особенно кибероружия, не осознало. В этом вся проблема. Мы все дрожим перед ядерным оружием. Но кибероружие еще страшнее ", - сказал Лукашенко по завершении интервью японскому телеканалу TBS. Видео опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".Он пояснил, что такое оружие трудно обнаружить. "И, главное, мы не готовы бояться киберпреступлений и кибероружия", - заключил Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
13:55 19.03.2022
 
Лукашенко считает, что кибероружие опаснее ядерного

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что кибероружие опаснее ядерного

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кибероружие опаснее ядерного.
"Опасность в будущем не в ядерном оружии. Есть более опасное направление, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. И человечество еще эту опасность, особенно кибероружия, не осознало. В этом вся проблема. Мы все дрожим перед ядерным оружием. Но кибероружие еще страшнее ", - сказал Лукашенко по завершении интервью японскому телеканалу TBS. Видео опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Он пояснил, что такое оружие трудно обнаружить. "И, главное, мы не готовы бояться киберпреступлений и кибероружия", - заключил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
11:56
Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать России, заявил Лукашенко
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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