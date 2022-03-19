https://ria.ru/20220319/kiberoruzhie-1779012477.html
Лукашенко считает, что кибероружие опаснее ядерного
Лукашенко считает, что кибероружие опаснее ядерного - РИА Новости, 19.03.2022
Лукашенко считает, что кибероружие опаснее ядерного
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кибероружие опаснее ядерного. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:55
2022-03-19T13:55
2022-03-19T13:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кибероружие опаснее ядерного."Опасность в будущем не в ядерном оружии. Есть более опасное направление, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. И человечество еще эту опасность, особенно кибероружия, не осознало. В этом вся проблема. Мы все дрожим перед ядерным оружием. Но кибероружие еще страшнее ", - сказал Лукашенко по завершении интервью японскому телеканалу TBS. Видео опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".Он пояснил, что такое оружие трудно обнаружить. "И, главное, мы не готовы бояться киберпреступлений и кибероружия", - заключил Лукашенко.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778996233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
Лукашенко считает, что кибероружие опаснее ядерного
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что кибероружие опаснее ядерного