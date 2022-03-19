https://ria.ru/20220319/kharkov-1779034300.html
СБУ в Харькове массово ищет связанных с Россией людей, рассказали жители
СБУ в Харькове массово ищет связанных с Россией людей, рассказали жители - РИА Новости, 19.03.2022
СБУ в Харькове массово ищет связанных с Россией людей, рассказали жители
Массовые проверки документов и задержания тех, кто этим недоволен, проводят украинские военные, полиция и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:12
2022-03-19T16:12
2022-03-19T16:12
обострение ситуации в днр и лнр
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харьков
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Массовые проверки документов и задержания тех, кто этим недоволен, проводят украинские военные, полиция и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Харькове, подступы к которому уже контролируют российские Вооруженные силы; украинские силовики пытаются выявлять тех, кто связан с Россией, сообщили РИА Новости местные жители."Зачищают весь двор, все дома, пришли с проверкой документов. Одна женщина стала возмущаться, её ударили автоматом прямо в лицо, сосед за неё заступился - так и ему тоже дали", - рассказала харьковчанка.По ее словам, проверки проводят служащие трех ведомств - военные, СБУ и полиция, ходят в форме и в гражданском."Даже в подвал (многоквартирного дома - ред.) ходили. Выискивают "сепаратистов" и тех, кто помогает России. Сказали - 15 лет лишения свободы за связь с Россией. Любая связь с Россией. Женщине задали вопрос - а у вас родственники есть в России? Она говорит, конечно, есть, а у кого их нет?", - рассказала другая жительница Харькова.Она также рассказала о том, что были проведены и задержания нескольких человек - их, по ее словам, увезли полицейские.Мужчина, живущий в городе, сказал, что знает о минимум трёх случаях таких проверок в многоквартирных домах, включая тот, в котором живет он."Ходят по всему Харькову, по всем квартирам, жилым домам, ищут. Ищут, понятно, кого. Ходят по 10-15 человек. Проверяют, кто живет, кто уехал. Проверяют документы на квартиру", - сказал собеседник агентства.Харьков находится в непосредственной близости от линии фронта, ряд населённых пунктов вокруг города и его окраины контролируют российские военные и взаимодействующее с ними народное ополчение.Накануне Минобороны РФ сообщало о том, что украинские националисты в Харькове обстреляли место выдачи гуманитарной помощи. Кроме того, взаимодействующие с российскими военными ополченцы сообщили РИА Новости, что заняли один из пригородов Харькова - Циркуны, продемонстрировав видео из этого посёлка, примыкающего к Харьковской окружной дороге. По словам ополченцев, украинские войска и националисты обстреливают этот населённый пункт из минометов.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
https://ria.ru/20220319/feyk-1779030211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, служба безопасности украины
СБУ в Харькове массово ищет связанных с Россией людей, рассказали жители
Жители Харькова рассказали, что СБУ проверяет документы и задерживает связанных с Россией
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Массовые проверки документов и задержания тех, кто этим недоволен, проводят украинские военные, полиция и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Харькове, подступы к которому уже контролируют российские Вооруженные силы; украинские силовики пытаются выявлять тех, кто связан с Россией, сообщили РИА Новости местные жители.
"Зачищают весь двор, все дома, пришли с проверкой документов. Одна женщина стала возмущаться, её ударили автоматом прямо в лицо, сосед за неё заступился - так и ему тоже дали", - рассказала харьковчанка.
По ее словам, проверки проводят служащие трех ведомств - военные, СБУ и полиция, ходят в форме и в гражданском.
"Даже в подвал (многоквартирного дома - ред.) ходили. Выискивают "сепаратистов" и тех, кто помогает России. Сказали - 15 лет лишения свободы за связь с Россией. Любая связь с Россией. Женщине задали вопрос - а у вас родственники есть в России? Она говорит, конечно, есть, а у кого их нет?", - рассказала другая жительница Харькова.
Она также рассказала о том, что были проведены и задержания нескольких человек - их, по ее словам, увезли полицейские.
Мужчина, живущий в городе, сказал, что знает о минимум трёх случаях таких проверок в многоквартирных домах, включая тот, в котором живет он.
"Ходят по всему Харькову, по всем квартирам, жилым домам, ищут. Ищут, понятно, кого. Ходят по 10-15 человек. Проверяют, кто живет, кто уехал. Проверяют документы на квартиру", - сказал собеседник агентства.
Харьков находится в непосредственной близости от линии фронта, ряд населённых пунктов вокруг города и его окраины контролируют российские военные и взаимодействующее с ними народное ополчение.
Накануне Минобороны РФ сообщало о том, что украинские националисты в Харькове обстреляли место выдачи гуманитарной помощи. Кроме того, взаимодействующие с российскими военными ополченцы сообщили РИА Новости, что заняли один из пригородов Харькова
- Циркуны, продемонстрировав видео из этого посёлка, примыкающего к Харьковской окружной дороге. По словам ополченцев, украинские войска и националисты обстреливают этот населённый пункт из минометов.