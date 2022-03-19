https://ria.ru/20220319/kadyrov-1779041876.html

Кадыров рассказал о личном участии Делимханова в спецоперациях на Украине

Кадыров рассказал о личном участии Делимханова в спецоперациях на Украине - РИА Новости, 19.03.2022

Кадыров рассказал о личном участии Делимханова в спецоперациях на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале Telegram рассказал, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов лично принимает участие в проводимых спецоперациях на... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T17:16

2022-03-19T17:16

2022-03-19T17:16

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

рамзан кадыров

адам делимханов

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ГРОЗНЫЙ, 19 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале Telegram рассказал, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов лично принимает участие в проводимых спецоперациях на Украине.Ранее он сообщил, что Делимханов прибыл в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине."Адам Султанович, как опытный командир, лично принимает участие в проводимых спецоперациях. Ребята проявляют должную заботу не только о мирных жителях, но и даже о братьях наших меньших, которые страдают от садистских наклонностей националистических живодеров", - написал Кадыров.Он добавил, что "смелость, отвага, благородство и крайняя неприязнь к необоснованной жестокости всегда были и остаются характерными чертами чеченских бойцов"."Именно поэтому им сопутствует удача в ходе военной спецоперации на Украине, и славная победа уже зовет их по именам",- отметил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/dobrovoltsy-1779019002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, адам делимханов