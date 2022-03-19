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Кадыров рассказал о личном участии Делимханова в спецоперациях на Украине - РИА Новости, 19.03.2022
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Кадыров рассказал о личном участии Делимханова в спецоперациях на Украине
Кадыров рассказал о личном участии Делимханова в спецоперациях на Украине - РИА Новости, 19.03.2022
Кадыров рассказал о личном участии Делимханова в спецоперациях на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале Telegram рассказал, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов лично принимает участие в проводимых спецоперациях на... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T17:16
2022-03-19T17:16
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
рамзан кадыров
адам делимханов
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ГРОЗНЫЙ, 19 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале Telegram рассказал, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов лично принимает участие в проводимых спецоперациях на Украине.Ранее он сообщил, что Делимханов прибыл в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине."Адам Султанович, как опытный командир, лично принимает участие в проводимых спецоперациях. Ребята проявляют должную заботу не только о мирных жителях, но и даже о братьях наших меньших, которые страдают от садистских наклонностей националистических живодеров", - написал Кадыров.Он добавил, что "смелость, отвага, благородство и крайняя неприязнь к необоснованной жестокости всегда были и остаются характерными чертами чеченских бойцов"."Именно поэтому им сопутствует удача в ходе военной спецоперации на Украине, и славная победа уже зовет их по именам",- отметил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220319/dobrovoltsy-1779019002.html
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, адам делимханов
17:16 19.03.2022
 
Кадыров рассказал о личном участии Делимханова в спецоперациях на Украине

Глава Чечни Кадыров рассказал, что депутат Делимханов участвует в спецоперациях на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Адам Делимханов
Депутат Государственной Думы Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Депутат Государственной Думы Адам Делимханов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале Telegram рассказал, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов лично принимает участие в проводимых спецоперациях на Украине.
Ранее он сообщил, что Делимханов прибыл в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине.
"Адам Султанович, как опытный командир, лично принимает участие в проводимых спецоперациях. Ребята проявляют должную заботу не только о мирных жителях, но и даже о братьях наших меньших, которые страдают от садистских наклонностей националистических живодеров", - написал Кадыров.
Он добавил, что "смелость, отвага, благородство и крайняя неприязнь к необоснованной жестокости всегда были и остаются характерными чертами чеченских бойцов".
"Именно поэтому им сопутствует удача в ходе военной спецоперации на Украине, и славная победа уже зовет их по именам",- отметил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 14:26В России
Кадыров сообщил о прибытии на Украину "целого батальона" добровольцев
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФРамзан КадыровАдам Делимханов
 
 
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