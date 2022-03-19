https://ria.ru/20220319/kadyrov-1778994868.html

Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие

Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие - РИА Новости, 19.03.2022

Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригрозил украинским националистам мерами, если они добровольно не сложат оружие. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T11:42

2022-03-19T11:42

2022-03-19T12:06

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригрозил украинским националистам мерами, если они добровольно не сложат оружие."Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдёт до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также отметил, что все чаще с передовой присылают видео, на которых чеченские силовики "радуют новыми кадрами" с захваченными украинскими националистами. Он добавил, что чеченские спецназовцы в зоне боевых действий "работают четко, слаженно и оперативно". По словам Кадырова, это результат накопленного в сложнейших спецоперациях опыта."Ну а что касается членов националистических формирований, тут все более чем понятно. Если нет мирных граждан под рукой, действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины - бег без оглядки. К счастью для нас, данная тактика в последнее время не даёт ожидаемого результата", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, вооруженные силы рф, украина