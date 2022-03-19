https://ria.ru/20220319/kadyrov-1778994868.html
Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие
Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие - РИА Новости, 19.03.2022
Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригрозил украинским националистам мерами, если они добровольно не сложат оружие. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:42
2022-03-19T11:42
2022-03-19T12:06
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригрозил украинским националистам мерами, если они добровольно не сложат оружие."Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдёт до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также отметил, что все чаще с передовой присылают видео, на которых чеченские силовики "радуют новыми кадрами" с захваченными украинскими националистами. Он добавил, что чеченские спецназовцы в зоне боевых действий "работают четко, слаженно и оперативно". По словам Кадырова, это результат накопленного в сложнейших спецоперациях опыта."Ну а что касается членов националистических формирований, тут все более чем понятно. Если нет мирных граждан под рукой, действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины - бег без оглядки. К счастью для нас, данная тактика в последнее время не даёт ожидаемого результата", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, вооруженные силы рф, украина
11:42 19.03.2022 (обновлено: 12:06 19.03.2022)
Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие
Глава Чечни Кадыров пригрозил украинским националистам, если они не сложат оружие
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригрозил украинским националистам мерами, если они добровольно не сложат оружие.
"Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдёт до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что все чаще с передовой присылают видео, на которых чеченские силовики "радуют новыми кадрами" с захваченными украинскими националистами. Он добавил, что чеченские спецназовцы в зоне боевых действий "работают четко, слаженно и оперативно". По словам Кадырова, это результат накопленного в сложнейших спецоперациях опыта.
"Ну а что касается членов националистических формирований, тут все более чем понятно. Если нет мирных граждан под рукой, действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины
- бег без оглядки. К счастью для нас, данная тактика в последнее время не даёт ожидаемого результата", - добавил Кадыров.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.