00:20 19.03.2022 (обновлено: 00:24 19.03.2022)
СМИ: ЕС хочет направить "санкционное" имущество россиян в помощь Украине
Блумберг: ЕС изучает, можно ли "санкционное" имущество россиян направить в помощь Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Власти ЕС изучают, могут ли использовать оказавшееся под санкциями имущество россиян для финансирования восстановления Украины, сообщает Блумберг.
"Власти ЕС обсуждают использование активов" подвергнутых санкциям российских бизнесменов, сообщил со ссылкой на неназванные источники корреспондент агентства в Twitter. Средства могут пойти на финансирование восстановления Украины, сообщает агентство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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