https://ria.ru/20220319/imuschestvo-1778962130.html

СМИ: ЕС хочет направить "санкционное" имущество россиян в помощь Украине

СМИ: ЕС хочет направить "санкционное" имущество россиян в помощь Украине - РИА Новости, 19.03.2022

СМИ: ЕС хочет направить "санкционное" имущество россиян в помощь Украине

Власти ЕС изучают, могут ли использовать оказавшееся под санкциями имущество россиян для финансирования восстановления Украины, сообщает Блумберг. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T00:20

2022-03-19T00:20

2022-03-19T00:24

в мире

сергей лавров

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Власти ЕС изучают, могут ли использовать оказавшееся под санкциями имущество россиян для финансирования восстановления Украины, сообщает Блумберг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сергей лавров, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, евросоюз, вашингтон