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Эксперт оценил возможность легализации параллельного импорта в России - РИА Новости, 19.03.2022
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Эксперт оценил возможность легализации параллельного импорта в России
Эксперт оценил возможность легализации параллельного импорта в России - РИА Новости, 19.03.2022
Эксперт оценил возможность легализации параллельного импорта в России
Возможная легализация параллельного импорта — это вынужденная мера в ответ на зарубежные санкции, сказал РИА Новости президент Ассоциации компаний... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T04:57
2022-03-19T05:22
экономика
россия
москва
санкции в отношении россии
артем соколов (интернет-торговля)
импорт
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Возможная легализация параллельного импорта — это вынужденная мера в ответ на зарубежные санкции, сказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.Параллельный импорт, то есть ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России сейчас запрещен. Дискуссии о его легализации на разных уровнях ведутся не один год, но никаких решений пока не принято. В пятницу руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что ФАС направила в ФАС проект постановления о легализации параллельного импорта.Он также уточнил, что возможные к введению меры в отношении правообладателей не распространяются на контрафактные товары.Отвечая на вопрос о возможном возвращении компаний, чьи товары будут ввозить таким образом, а также их дальнейших легальных поставок, Соколов сказал, что "проект предусматривает, что правообладатели при возобновлении производства или импорта своих товаров смогут восстановить защиту своих прав".По словам президента ассоциации, риски существуют если речь идет не о кратковременных мерах, а о долгосрочных."В перспективе это может привести к отсутствию стимулирования развития производства внутри страны и сокращению уже работающих локальных производств", — добавил он.
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экономика, россия, москва, санкции в отношении россии, артем соколов (интернет-торговля), импорт
04:57 19.03.2022 (обновлено: 05:22 19.03.2022)
 
Эксперт оценил возможность легализации параллельного импорта в России

Президент АКИТ Соколов: параллельный импорт является вынужденной мерой в ответ на санкции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Возможная легализация параллельного импорта — это вынужденная мера в ответ на зарубежные санкции, сказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
Параллельный импорт, то есть ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России сейчас запрещен. Дискуссии о его легализации на разных уровнях ведутся не один год, но никаких решений пока не принято. В пятницу руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что ФАС направила в ФАС проект постановления о легализации параллельного импорта.

"Это вынужденная мера в ответ на санкционное давление, которое сейчас оказывается на страну — речь идет о ряде потребительских товаров, которые не производятся в России, о комплектующих и материалах, которые используются во внутреннем производстве, в ряде промышленных отраслей, но также не имеют отечественных аналогов", — заявил Соколов.

Он также уточнил, что возможные к введению меры в отношении правообладателей не распространяются на контрафактные товары.
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Отвечая на вопрос о возможном возвращении компаний, чьи товары будут ввозить таким образом, а также их дальнейших легальных поставок, Соколов сказал, что "проект предусматривает, что правообладатели при возобновлении производства или импорта своих товаров смогут восстановить защиту своих прав".
По словам президента ассоциации, риски существуют если речь идет не о кратковременных мерах, а о долгосрочных.
"В перспективе это может привести к отсутствию стимулирования развития производства внутри страны и сокращению уже работающих локальных производств", — добавил он.
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ЭкономикаРоссияМоскваСанкции в отношении РоссииАртем Соколов (интернет-торговля)Импорт
 
 
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