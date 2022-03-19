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Эксперт оценил возможность легализации параллельного импорта в России

Эксперт оценил возможность легализации параллельного импорта в России - РИА Новости, 19.03.2022

Эксперт оценил возможность легализации параллельного импорта в России

Возможная легализация параллельного импорта — это вынужденная мера в ответ на зарубежные санкции, сказал РИА Новости президент Ассоциации компаний... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T04:57

2022-03-19T04:57

2022-03-19T05:22

экономика

россия

москва

санкции в отношении россии

артем соколов (интернет-торговля)

импорт

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Возможная легализация параллельного импорта — это вынужденная мера в ответ на зарубежные санкции, сказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.Параллельный импорт, то есть ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России сейчас запрещен. Дискуссии о его легализации на разных уровнях ведутся не один год, но никаких решений пока не принято. В пятницу руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что ФАС направила в ФАС проект постановления о легализации параллельного импорта.Он также уточнил, что возможные к введению меры в отношении правообладателей не распространяются на контрафактные товары.Отвечая на вопрос о возможном возвращении компаний, чьи товары будут ввозить таким образом, а также их дальнейших легальных поставок, Соколов сказал, что "проект предусматривает, что правообладатели при возобновлении производства или импорта своих товаров смогут восстановить защиту своих прав".По словам президента ассоциации, риски существуют если речь идет не о кратковременных мерах, а о долгосрочных."В перспективе это может привести к отсутствию стимулирования развития производства внутри страны и сокращению уже работающих локальных производств", — добавил он.

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

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Никита Стома

экономика, россия, москва, санкции в отношении россии, артем соколов (интернет-торговля), импорт