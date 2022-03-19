https://ria.ru/20220319/halliburton-1778965929.html

Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России

Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России - РИА Новости, 19.03.2022

Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России

Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T01:51

2022-03-19T01:51

2022-03-19T01:51

экономика

сша

россия

хьюстон

halliburton

вашингтон

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.Информации о действительных контрактах в РФ не приводится.Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в 70 странах, число сотрудников превышает 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).

https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778915036.html

сша

россия

хьюстон

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, сша, россия, хьюстон, halliburton, вашингтон, санкции в отношении россии