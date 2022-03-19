https://ria.ru/20220319/halliburton-1778965929.html
Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России
Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России - РИА Новости, 19.03.2022
Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России
Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T01:51
2022-03-19T01:51
2022-03-19T01:51
экономика
сша
россия
хьюстон
halliburton
вашингтон
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fece24ea09b6ff80a3435f92ba4da691.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.Информации о действительных контрактах в РФ не приводится.Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в 70 странах, число сотрудников превышает 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).
https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778915036.html
сша
россия
хьюстон
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eed8a9ab49cbe210283146c7cbff323e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, хьюстон, halliburton, вашингтон, санкции в отношении россии
Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России
Американская нефтесервисная компания Halliburton сворачивает работу в России