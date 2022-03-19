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Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России - РИА Новости, 19.03.2022
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Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России
Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России - РИА Новости, 19.03.2022
Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России
Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T01:51
2022-03-19T01:51
экономика
сша
россия
хьюстон
halliburton
вашингтон
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.Информации о действительных контрактах в РФ не приводится.Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в 70 странах, число сотрудников превышает 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).
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сша
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экономика, сша, россия, хьюстон, halliburton, вашингтон, санкции в отношении россии
01:51 19.03.2022
 
Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России

Американская нефтесервисная компания Halliburton сворачивает работу в России

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"Компания Halliburton сегодня объявила о немедленном прекращении будущей деятельности в России, поскольку компания соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первоочередное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России", — говорится в сообщении.

Информации о действительных контрактах в РФ не приводится.
Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в 70 странах, число сотрудников превышает 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).
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ЭкономикаСШАРоссияХьюстонHalliburtonВашингтонСанкции в отношении России
 
 
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