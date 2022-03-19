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ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/gorlovka-1779014044.html
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ обстреляли Горловку
Украинские войска в 13.30 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:05
2022-03-19T14:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
зайцево
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/obstrel-1779010994.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, зайцево, луганская народная республика, вооруженные силы рф, стирол
14:05 19.03.2022 (обновлено: 14:13 19.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ выпустили по Горловке шесть мин калибром 120 миллиметров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Военнослужащие ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияЗайцевоЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСтирол
 
 
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